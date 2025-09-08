Riccione. Il Convegno filatelico numismatico festeggia la 75esima edizione con un grande successo di pubblico

È stata un’edizione speciale quella appena conclusa del “Convegno filatelico numismatico”, organizzato da Numismatica Riminese e ospitato dal 4 al 6 settembre nella storica sede del Palazzo del Turismo. La manifestazione ha celebrato il prestigioso traguardo della 75esima edizione: in questa occasione, Alga Rossi, organizzatrice del convegno dal 2008, ha ricevuto un riconoscimento speciale consegnato dall’assessore al Turismo, Mattia Guidi.

“C’è grande stima da parte dell’amministrazione comunale per questo evento che, a ogni edizione, raduna appassionati e curiosi da ogni parte d’Italia e del mondo” – ha dichiarato Guidi – “Si tratta di un appuntamento importante e fondamentale per il nostro palinsesto eventi, consolidato nel tempo e capace di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.”

Da decenni, infatti, il Convegno contribuisce a diffondere la cultura del collezionismo e a promuovere il valore della memoria storica attraverso francobolli, monete e oggetti unici. Anche quest’anno, si è confermato un momento di grande rilievo, capace di coinvolgere non solo appassionati e studiosi, ma anche un pubblico più ampio di curiosi e visitatori.

Alga Rossi, che organizza il “Convegno filatelico numismatico” dal 2008, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Siamo davvero contenti di questa edizione, che ha visto una partecipazione molto numerosa, con tantissimi appassionati, ma anche giovani, in particolare attratti dal mondo delle monete. Il convegno non si è mai interrotto in nessuna edizione – ricorda Rossi – nemmeno durante la pandemia, quando siamo stati l’unica manifestazione del settore in Europa a mantenere vivo l’appuntamento, naturalmente con tutte le precauzioni necessarie e nel rispetto delle norme.”

Un’edizione che segna un traguardo storico per la manifestazione e per Riccione, che ancora una volta si conferma punto di riferimento per il collezionismo filatelico e numismatico a livello nazionale e internazionale.

A visitare il Convegno, giovedì 4 settembre, anche l’onorevole Jacopo Morrone.

Comune di Riccione