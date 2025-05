Riccione. Il film “Tomboy” al Centro della Pesa per la Giornata internazionale contro l’omofobia. Venerdì 16 maggio ore 20:30

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la Commissione pari opportunità del Comune di Riccione propone, venerdì 16 maggio alle 20:30 al Centro della Pesa (viale Lazio, 10), la proiezione del film “Tomboy”. La pellicola del 2011, scritta e diretta da Céline Sciamma, affronta con delicatezza e profondità il tema dell’identità di genere attraverso la storia di un bambino transgender. Il film, pluripremiato, ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali come il Teddy Award e il premio per il miglior film al Torino Lgbt Film Festival.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Cineforum” promosso dalla Commissione pari opportunità, che si impegna costantemente per la diffusione di una cultura del rispetto, dell’inclusione e della parità, anche attraverso l’educazione delle nuove generazioni. Al termine della proiezione è previsto un momento di dibattito e confronto che sarà moderato da una consigliera della Commissione pari opportunità. Interverranno la dottoressa Katia Biagini, psicoterapeuta del Dipartimento Ausl Salute donna, infanzia e adolescenza, nonché componente della Commissione, che metterà a disposizione le proprie competenze professionali sui temi dell’identità di genere e dei percorsi di affermazione. Accanto a lei parteciperanno anche Mara Bruschi, presidente dell’associazione Agedo, attiva nel sostegno a genitori, parenti e amici di persone Lgbtqia+, e Marco Tonti, presidente e fondatore di Arcigay Rimini “Alan Turing”, figura di riferimento nella promozione dei diritti civili sul territorio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Riccione che ha confermato il proprio impegno istituzionale nella promozione della parità e nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione.

Comune di Riccione