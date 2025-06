Riccione, il nuovo volto della città prende forma: a metà giugno pronti viale Ceccarini e Lungomare del Sole

La città cambia pelle e guarda al futuro con il progetto “Viva Riccione”, che a partire da metà giugno offrirà ai cittadini e ai visitatori i primi risultati concreti di una trasformazione urbana tanto ambiziosa quanto attesa. In particolare, sarà inaugurato il primo tratto del rinnovato viale Ceccarini, mentre una parte del Lungomare del Sole sarà nuovamente accessibile, segnando una svolta nella vivibilità del cuore turistico della Perla Verde.

Il tratto di viale Ceccarini tra il lungomare e viale Milano si presenta completamente riqualificato, con pavimentazioni in travertino, arredi urbani sinuosi, nuovi spazi verdi e una suggestiva illuminazione scenografica. Tra le novità spicca il “Palo Ceccarini”, elemento simbolico del nuovo design, che restituisce eleganza e funzionalità a uno dei salotti più iconici dell’Adriatico.

Anche il Lungomare del Sole comincia a mostrare il suo nuovo volto: il tratto su viale Torino, interessato da un intervento di 600 metri cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, riaprirà al pubblico nella stessa finestra temporale. Un’anteprima del futuro affaccio verde e pedonale sul mare, che sarà integrato nella Ciclovia Adriatica, arricchito da dune, percorsi ombreggiati e soluzioni sostenibili.

Intanto, il Comune ha lanciato sui canali social il video-racconto ufficiale del progetto “Viva Riccione”, per offrire ai cittadini una narrazione chiara e coinvolgente dei cantieri in corso, dei prossimi step e dei benefici attesi. Il video, articolato in tre capitoli, mostra le aree simbolo della rigenerazione urbana: viale Ceccarini, Lungomare del Sole, piazzale Ceccarini, viale Dante, Giardini Montanari, le nuove darsene del porto e Corso Fratelli Cervi.

I lavori sul viale Ceccarini proseguiranno in autunno con il secondo stralcio, fino all’incrocio con viale Dante, e si concluderanno nella primavera del 2027 con il completamento del tratto fino alla ferrovia. Anche il Lungomare del Sole vedrà nuove fasi operative nel 2026, con l’obiettivo di arrivare al confine con Misano Adriatico entro due anni.

Con oltre 25.000 metri quadrati coinvolti, “Viva Riccione” è molto più di un restyling: è una visione di città più verde, sostenibile, inclusiva e vivibile. Spazi che tornano a essere luoghi di vita, pensati per le persone, per il turismo, per la comunità. Un cambiamento visibile, tangibile, che affonda le radici nel presente ma parla il linguaggio del futuro.