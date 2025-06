Riccione. “Il Paradiso delle Signore”: all’inaugurazione della mostra i protagonisti del cast della serie cult italiana

Tutto pronto per il taglio del nastro della mostra che regalerà al pubblico, e ai numerosissimi fan di una delle serie più amate della tv italiana, un tuffo nel passato tra costumi d’epoca, filmati inediti e suggestioni cinematografiche.

Domenica 22 giugno alle ore 19 a Villa Franceschi (viale Gorizia, 2) a Riccione aprirà le porte ai visitatori, già in trepida attesa, l’esposizione immersiva dedicata alla serie “Il Paradiso delle Signore”, un evento speciale nell’ambito dell’Italian Global Series Festival, promosso da APA – Associazione Produttori Audiovisivi. L’evento di inaugurazione sarà un’occasione straordinaria ed esclusiva per il pubblico per incontrare anche gli amatissimi protagonisti della serie che saranno presenti al taglio del nastro.

La serie daily leader negli ascolti di Rai Uno accoglierà il pubblico per raccontare la storia del nostro Paese attraverso le vicende che si snodano all’interno del Paradiso delle Signore. Un viaggio attraverso curiosità, fotografie di scena, creazioni originali e l’esposizione di ben 25 tra gli abiti più iconici realizzati appositamente per le serie prime time e daily.

La serie Il Paradiso delle Signore, andata in onda in prima serata e con sette stagioni quotidiane (più l’ottava in lavorazione), ha dato grande rilievo all’evoluzione della moda e del ruolo femminile tra il 1956 e il 1966. Grazie al lavoro del laboratorio sartoriale guidato dalla costumista Pamela Fontinovo, sono stati ricreati abiti iconici dell’epoca, dai tubini alle minigonne, raccontando così anche il cambiamento culturale e sociale del tempo.

La serie si distingue per l’accurata ambientazione storica, con una corrispondenza unica tra la data di messa in onda e quella degli eventi narrati, permettendo di rivivere momenti storici italiani e internazionali, come l’invasione dell’Ungheria, le Olimpiadi di Roma, la tragedia del Vajont e l’assassinio di JFK, così come la storia della televisione italiana, ricostruendo programmi e personaggi celebri come Lascia o raddoppia?, Carosello, Il Musichiere, Non è mai troppo tardi, lo Zecchino d’Oro e volti storici come Enza Sampò e Rosanna Vaudetti.

L’ingresso all’inaugurazione della mostra, in programma domenica 22 giugno alle 19, è libero su prenotazione fino ad esaurimento dei posti.

Per registrarsi all’evento si invita a visitare il sito https:// italianglobalseriesfestival. it/ oppure cliccare direttamente al seguente link: https:// italianglobalseriesfestival. it/evento/il-paradiso-delle- signore/

Gli orari della mostra

“Il Paradiso delle Signore in mostra” sarà visitabile con i seguenti orari: dal 23 al 28 giugno tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24 – dal 29 giugno al 15 luglio tutti i giorni dalle 9 alle 13 mentre l’apertura serale dalle 20 alle 24 è prevista dal giovedì alla domenica.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’Italian Global Series Festival, in programma dal 21 al 28 giugno tra Riccione e Rimini, punto di riferimento per il mondo dell’audiovisivo che pone l’accento sulla forza e sulla ricchezza delle narrazioni seriali e cinematografiche a livello internazionale.

Comune di Riccione