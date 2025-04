Riccione, il Punto Giovane raccontato da Icaro TV: dove la fede diventa quotidianità condivisa

Non è un campo estivo né un semplice centro giovanile. Al Punto Giovane di Riccione, ogni settimana può diventare un’occasione concreta per scoprire sé stessi, vivere la fede e sperimentare la condivisione nella vita di tutti i giorni. Una casa, una piccola comunità e una guida spirituale: questi gli ingredienti di un’esperienza che da oltre vent’anni accompagna adolescenti e giovani in un cammino di crescita umano e cristiano.

Il progetto, attivo dal 1998, ha preso forma grazie alla determinazione di don Franco Mastrolonardo, che ne è tuttora il cuore pulsante. La struttura dove tutto ha avuto inizio era modesta, ma poi è arrivato un dono inaspettato: un terreno offerto dalle suore dorotee di Brescia, che lasciavano Riccione. Su quel terreno è sorta, grazie alla generosità di tanti, l’attuale villetta che oggi ospita una delle esperienze più autentiche di pastorale giovanile nel territorio riminese.

La particolarità del Punto Giovane sta nella vita quotidiana condivisa: si prega insieme al mattino, si fa colazione, si va a scuola, si pranza, si studia, si pulisce e si vive ogni momento come parte di una comunità. Nessuna formalità, ma relazioni vere, concrete, fatte di presenza, ascolto e responsabilità. È qui che molti ragazzi scoprono il valore della semplicità e dell’essere parte di qualcosa di più grande.

Accanto a questo percorso educativo, la casa ospita anche il progetto “Pregaudio”, una produzione audio di salmi, letture e meditazioni condivise tramite un’app omonima. Un’iniziativa che ha varcato i confini locali, raccogliendo adesioni da ogni parte del mondo.

A raccontare questa realtà sarà la prossima puntata del format “SI VEDE – La Chiesa delle persone”, in onda sabato 26 aprile alle ore 18.50 su Icaro TV. Il programma, realizzato da ConCorallo TV, dà voce alle tante esperienze di Chiesa vissute nelle comunità italiane, con un’attenzione particolare alle realtà spesso lontane dai riflettori, ma profondamente radicate nella vita quotidiana.

Il Punto Giovane non è solo un luogo, ma un modo di essere. E sabato sarà l’occasione per conoscerlo da vicino, attraverso le storie di chi lo vive ogni giorno.