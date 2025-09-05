Riccione, il van della Croce Rossa da domani in piazzale San Martino: screening gratuiti per prevenire i tumori della pelle

Un appuntamento con la salute e la prevenzione attende cittadini e turisti: domani e domenica piazzale San Martino ospiterà il van della Croce Rossa Italiana, protagonista della campagna nazionale “Itinerari della Salute”. L’iniziativa punta a sensibilizzare sull’importanza della protezione dai raggi solari e sulla prevenzione dei tumori della pelle, con un’attenzione particolare al melanoma, una delle forme più aggressive di carcinoma cutaneo.

Screening gratuiti e consulenze con dermatologi

Nelle due giornate, sul van saranno presenti volontari CRI, infermieri e medici dermatologi, disponibili a offrire screening gratuiti della pelle, consulenze e informazioni pratiche per ridurre i rischi legati a un’esposizione non corretta al sole. L’obiettivo è anche quello di sfatare falsi miti sulla protezione solare e diffondere buone pratiche di prevenzione.

“Garantire vacanze sicure e serene significa anche tutelare la salute della pelle: la prevenzione è il primo passo per ridurre il rischio di patologie gravi come il melanoma”, sottolineano i promotori dell’iniziativa.

Come partecipare alle visite specialistiche

Le visite dermatologiche gratuite si terranno nella giornata di domenica 7 settembre, dalle ore 9:00 alle 19:00 circa. Per accedere è necessario prenotarsi presso i volontari della Croce Rossa, che domani, sabato 6 settembre, raccoglieranno le iscrizioni dalle 16:00 alle 18:30 direttamente in piazzale San Martino. Le prenotazioni proseguiranno anche domenica, compatibilmente con le disponibilità residue.

Informazione e materiali distribuiti

Oltre alle visite, saranno distribuiti creme solari, prodotti protettivi e materiale informativo, per diffondere una vera e propria cultura della prevenzione e incentivare comportamenti responsabili durante l’esposizione ai raggi solari.