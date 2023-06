Nel corso di controlli di routine, gli agenti di Polizia locale hanno identificato un cittadino italiano che all’interno di un pubblico esercizio nel centro della città, non aveva corrisposto il conto al locale. Il gestore si è visto costretto a chiamare la polizia locale. L’uomo, con non poche difficoltà, è stato accompagnato fuori dal locale per gli accertamenti di rito, a seguito dei quali è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.