Riccione. Inaugurato il nuovo parcheggio dell’Ospedale Ceccarini: 84 posti auto e colonnine per la ricarica

È stato inaugurato questa mattina, venerdì 2 maggio, il nuovo parcheggio realizzato accanto all’Ospedale Ceccarini di Riccione. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la sindaca di Riccione Daniela Angelini, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola, il dottor Maurizio Spinelli della direzione medica dell’Ospedale Ceccarini e l’architetto Enrico Sabatini, direttore dell’attività tecnica di Rimini, a conferma della forte collaborazione tra istituzioni nel dare risposta a un’esigenza concreta di miglioramento dell’accessibilità alla struttura sanitaria.

Il nuovo parcheggio nasce su un’area di 2.850 metri quadrati, precedentemente occupata da un edificio dismesso di proprietà dell’Ausl Romagna, demolito per consentire la realizzazione della nuova infrastruttura. L’intervento ha consentito di creare 84 posti auto, con particolare attenzione alla fruibilità per tutte le categorie di utenti: sono stati realizzati nove stalli riservati a persone con disabilità, due “posteggi rosa” dedicati alle donne in gravidanza o con bambini piccoli, e due posti dotati di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Il parcheggio è illuminato con tecnologia LED a basso consumo, dotato di videosorveglianza, pavimentazioni drenanti per la gestione sostenibile delle acque piovane e percorsi pedonali protetti che collegano direttamente l’area con l’ingresso dell’ospedale.

L’iter che ha portato alla sua realizzazione ha preso avvio con l’approvazione dell’accordo tra Comune di Riccione e Ausl Romagna da parte del Consiglio comunale nella seduta del 28 novembre scorso. L’intesa ha previsto che l’Ausl mettesse a disposizione gratuitamente l’area, occupandosi della bonifica e delle verifiche tecniche, mentre il Comune si è fatto carico della progettazione, costruzione e successiva gestione della nuova area di sosta. L’investimento complessivo è stato di 450.000 euro, interamente coperto con i proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi pubblici cittadini.

Il nuovo parcheggio rappresenta una risposta concreta alle esigenze di accesso e sosta non solo per i residenti, ma anche per gli utenti che da fuori comune si rivolgono quotidianamente al Ceccarini per cure e prestazioni sanitarie. La realizzazione dell’opera conferma il valore di una collaborazione istituzionale efficace e tempestiva, capace di intervenire con progetti sostenibili e di miglioramento della qualità urbana. La nuova area di sosta contribuirà ad alleggerire la pressione sulla viabilità e a rendere più ordinato e agevole l’accesso all’ospedale, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento e cura del territorio.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione della zona, già interessata da importanti lavori come la nuova rotatoria tra la Statale 16 e viale Frosinone, la messa in sicurezza e il ripristino del decoro urbano, oltre alla realizzazione della nuova pista ciclabile lungo lo stesso viale Frosinone.

Comune di Riccione