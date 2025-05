Riccione. Inaugurazione cantiere nuovo viale Ceccarini e Lungomare del Sole

La sindaca Daniela Angelini: “Oggi è una giornata storica per Riccione. Dopo quasi quarant’anni dall’ultima grande trasformazione di viale Ceccarini, che nel 1989 divenne pedonale, diamo il via a un nuovo capitolo per la nostra città. Questo intervento non è solo un’opera di riqualificazione urbana, ma un vero e proprio investimento sul futuro di Riccione, sulla sua bellezza, sulla sua vivibilità e sulla sua attrattività turistica”

Questa mattina la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, insieme ai componenti della giunta comunale e agli operai delle ditte incaricate, ha ufficialmente inaugurato i cantieri per la riqualificazione di viale Ceccarini e del Lungomare del Sole. L’intervento rappresenta un passo fondamentale per il rilancio urbanistico e turistico della città, puntando su qualità, sostenibilità e valorizzazione dell’identità storica di Riccione.

A nome di tutta la giunta, la sindaca aggiunge: “Voglio ringraziare di cuore i progettisti, i tecnici, le ditte coinvolte e tutti i dipendenti dell’amministrazione comunale che hanno lavorato con passione e determinazione per rendere possibile questo traguardo che dà l’avvio a un nuovo inizio. Per tanti anni questo progetto è sembrato solo un sogno, un sogno che non riusciva a uscire dal cassetto: con impegno e visione, siamo riusciti a trasformarlo in realtà”. Il nuovo viale Ceccarini, ma anche il rinnovato Lungomare del Sole, saranno spazi moderni, inclusivi e sostenibili, “pensati per valorizzare la nostra identità e offrire nuove esperienze a cittadini e visitatori. Con questa inaugurazione, ribadiamo il nostro impegno per una Riccione sempre più accogliente, innovativa e attenta al benessere di chi la vive ogni giorno”.

La storia di viale Ceccarini

Viale Ceccarini ha una lunga storia legata allo sviluppo economico e sociale di Riccione. In origine un semplice viottolo polveroso di collegamento tra il paese e la marina, la sua trasformazione iniziò a fine Ottocento con la costruzione dei primi villini, esercizi commerciali, ristoranti e alberghi. Nel 1901 fu inaugurato il primo albergo, l’Hotel Amati, mentre nel 1926 sorse il teatro Dante, importante centro culturale e di svago dell’epoca.

Nel 1912 il viale assunse il nome attuale in onore di Maria Boorman Ceccarini, benefattrice statunitense che tanto si adoperò per Riccione. A lei si deve, tra le altre opere, la costruzione dell’ospedale Ceccarini nel 1892, ancora oggi punto di riferimento per la sanità locale.

Nel corso del Novecento, viale Ceccarini divenne sinonimo di eleganza e mondanità, accogliendo negozi, caffè e locali alla moda che lo resero uno dei viali più iconici della Riviera romagnola. Nel 2012, in occasione del centenario dell’intitolazione, è stata inaugurata una statua dedicata a Maria Boorman Ceccarini, realizzata dallo scultore Leonardo Lucchi.

Il nuovo viale Ceccarini

Il progetto del nuovo viale Ceccarini si sviluppa secondo un piano di rigenerazione urbana che integra sostenibilità, accessibilità e commercio esperienziale. La pavimentazione, ispirata alla sartorialità italiana e realizzata con materiali di pregio, conferirà eleganza e armonia all’intero viale. Saranno creati spazi verdi con un bosco filare di arbusti e alberature per esaltare l’identità della città giardino, valorizzando i pini esistenti e introducendo palme nel tratto tra lungomare e viale Milano, il primo a essere oggetto dei lavori. Un innovativo sistema di illuminazione, il palo Ceccarini, offrirà diffusione sonora ed effetti visivi personalizzabili, rendendo lo spazio urbano interattivo e coinvolgente. Gli arredi urbani saranno studiati per garantire il massimo comfort e favorire la socialità.

Il Lungomare del Sole

Parallelamente, il Lungomare del Sole si trasformerà in un’area caratterizzata da dune verdi, percorsi pedonali e spazi di relax. L’integrazione di viale Torino nella ciclovia Adriatica consentirà un collegamento fluido tra la città e il litorale, promuovendo la mobilità sostenibile. Il percorso ciclabile sarà all’avanguardia dal punto di vista ambientale, con ampi spazi verdi per garantire la crescita ottimale degli alberi e un fondo in calcestruzzo drenante per una gestione efficiente delle acque piovane. Lungo il tragitto saranno predisposti punti di sosta per biciclette e aree attrezzate per favorire la permanenza di residenti e turisti.

I primi investimenti

Il piano complessivo prevede un investimento di circa sedici milioni di euro: nove milioni e 380mila euro per viale Ceccarini e la prima parte di viale Dante (fino a piazzale Ceccarini), e sei milioni e 300mila euro per il nuovo lungomare del Sole. Il primo tratto dei lavori, compreso tra piazzale Marinai d’Italia e il bagno 29, ha un costo di un milione e 665mila euro e si collegherà alla ciclovia Adriatica di Misano Adriatico.

Viale Ceccarini, le tempistiche dei cantieri

Per garantire una gestione efficiente del cantiere e ridurre al minimo i disagi, i lavori seguiranno una programmazione precisa. Il primo stralcio di viale Ceccarini è partito oggi, 10 febbraio 2025, e si concluderà il 30 maggio 2025, assicurando la fruibilità degli spazi durante la stagione estiva. Il Comune di Riccione si impegna a garantire un cantiere ordinato e rispettoso delle esigenze della comunità, con aggiornamenti costanti sull’avanzamento dei lavori. Il secondo stralcio, che interesserà il tratto tra viale Milano e l’incrocio con viale Dante, sarà avviato nell’autunno del 2025, mentre il terzo e ultimo stralcio, riguardante il tratto tra viale Dante (dove ora si trova il gazebo) e la ferrovia e la parte di viale Dante compresa tra viale Ceccarini e piazzale Ceccarini, prenderà il via nell’autunno del 2026. L’intero viale sarà completato entro la primavera del 2027.

I cantieri del Lungomare del Sole

Per quanto riguarda il lungomare del Sole, il primo stralcio dei lavori partirà il 10 febbraio 2025 e interesserà il tratto da piazzale Marinai d’Italia fino alla spiaggia 29, con conclusione prevista entro la fine dell’anno e una pausa durante i mesi estivi. Gli stralci successivi, fino al confine con Misano Adriatico, inizieranno a ottobre 2025 e termineranno entro maggio 2026.

Comune di Riccione