    • Riccione incantata dal pianoforte di Cesare Picco con “The Köln Concert” di Keith Jarrett

    Sabato scorso, 23 agosto, Riccione ha ospitato un doppio appuntamento musicale di grande prestigio con il pianista e compositore Cesare Picco, protagonista di un omaggio al leggendario The Köln Concert di Keith Jarrett, che quest’anno celebra i suoi cinquant’anni dalla prima esecuzione.

    Nel pomeriggio, a Villa Franceschi, il pubblico ha partecipato a un incontro intimo e coinvolgente, introdotto dalla vicesindaca e assessora alla cultura Sandra Villa. Picco ha raccontato le suggestioni e la forza innovativa del capolavoro jazz, offrendo chiavi di lettura e interpretative per preparare all’ascolto del concerto serale.

    In serata, l’appuntamento si è spostato in piazzale Roma, nell’ambito della rassegna “Albe in controluce”, dove Picco ha eseguito il concerto di Jarrett davanti a un pubblico entusiasta. L’interpretazione, raffinata e intensa, ha esaltato il virtuosismo e la sensibilità artistica del pianista, capace di rendere ogni nota un momento di pura emozione.

    Originariamente previsto domenica 24 agosto alla Spiaggia del Sole 86-87, l’evento è stato anticipato di un giorno a causa delle condizioni meteo avverse, concludendo l’edizione 2025 della rassegna di concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione.

