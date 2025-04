Riccione. Judo: il riccionese Filippo Marzaloni conquista l’oro al Kata World Series

Un altro grande successo nel palmares del giovanissimo judoka Filippo Marzaloni del Centro Kiai di Riccione. Nel weekend scorso l’atleta riccionese, classe 2007, ha conquistato, insieme al compagno di squadra Nicola Bellosi del Judo Brisighella, la medaglia d’oro alla gara IJF – International Judo Federation – del circuito mondiale Kata World Series che si è svolta a Reims, in Francia.

Dopo questo straordinario risultato i due romagnoli si classificarono al primo posto nella ranking list mondiale Under 21.

Questo storico primo posto è merito della tenacia e della preparazione di Marzaloni e Bellosi. Fondamentale il lavoro del Centro KIAI, la palestra riccionese che ha formato le basi judoistiche di Filippo, tanto quanto quello del Judo Brisighella dove i due atleti si allenano da anni. L’importante titolo è infatti frutto della guida tecnica del maestro Mauro Collini di Judo Brisighella, del continuo lavoro nella palestra riccionese del Centro Kiai con gli istruttori e tecnici Sauro Tontini, Maurizio Benelli e Natale Giulianelli.

Grande soddisfazione per le due promesse romagnole del judo che, in coppia, continuano a consolidare la loro posizione nel ranking internazionale. Il percorso di Marzaloni e Bellosi verso le vette più alte del panorama italiano e internazionale è già costellato di grandi risultati per i due giovani romagnoli. Lo scorso luglio, a Ostia, hanno conquistato il titolo di campioni d’Italia categoria under 18 nel Campionato Italiano Judo Kata 2024. La conquista del titolo è stata preceduta dalla medaglia di bronzo ottenuta dai due romagnoli all’European Judo Championship Kata 2024, svoltosi a Sarajevo a giugno. Tra i successi del 2025 ci sono i primi posti al Grand Prix Kata Italia Shoji Sugiyama Leini a Torino, al Grand Prix nazionale Kata Italia Dynamic Cup a Catania, al Grand Prix nazionale Kata Italia Villanova e all’Eju Kata Tournament di Pordenone e il secondo posto IJF Kata World Series in Belgio. Ad agosto 2024 la sindaca Daniela Angelini ha consegnato a Filippo Marzaloni il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel Mondo” per il suo eccezionale contributo nello sport e per rappresentare la città a livello internazionale.

Per Marzaloni e Bellosi le sfide per quest’anno non sono ancora finite. Ad attendere i due romagnoli tra due settimane ci sarà la gara a Castel Maggiore e la finale del Campionato d’Europa a Riga in Lettonia, che si terrà ad inizio giugno.

