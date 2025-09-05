Riccione. La Polizia locale rileva due incidenti con dei camion coinvolti a distanza di un chilometro e di poche ore

Nella mattina di venerdì la polizia locale del Corpo Intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano è intervenuta per ben due volte e a distanza di poche ore nel breve tratto che collega Misano con Riccione sulla Statale Adriatica.

Nel primo caso alle 7 del mattino, il conducente di un autotreno che circolava in direzione Pesaro all’altezza dell’incrocio con via della Repubblica, a Misano Adriatico, ha bruscamente frenato il proprio mezzo. A causa di questa repentina manovra, il carico, composto da pesanti pali metallici che non erano ben assicurati, ha sfondato la paratia anteriore del semirimorchio, ha strappato le connessioni con la motrice e ha perforato il blocco motore. Fortunatamente non ci sono state lesioni al conducente seduto in una posizione sopraelevata, né ad altri coinvolti ma i danni al veicolo sono stati irreparabili. La viabilità sul posto ha visto impegnata una pattuglia per tutta la mattinata, in attesa delle complesse operazioni di rimozione dell’autoarticolato. Sono al vaglio della polizia locale la ricostruzione della dinamica e la regolarità dei tempi di guida del conducente.

Poco dopo, un altro veicolo industriale nella direzione opposta ha sormontato il cordolo del margine destro della carreggiata all’altezza del segnale di inizio centro abitato di Riccione, ha abbattuto un palo della pubblica illuminazione e distrutto il semiasse anteriore destro, fermandosi fortunatamente senza collidere con altri utenti. Anche in questo caso un equipaggio della Polizia locale è intervenuto per i rilievi di legge ed il recupero del veicolo che non poteva riprendere la marcia in maniera autonoma.

In entrambi gli eventi emerge la pericolosità – in caso di guida non adeguata – del tratto di Strada statale che percorre i centri urbani di Riccione e Misano Adriatico, in particolare a causa del traffico pesante e della guida troppo spesso distratta e dove vengono mantenute velocità non commisurate alle situazioni ambientali.

La Polizia locale ricorda che quel tratto di Strada statale 16 attesta un flusso annuale del traffico che è stimato nell’ordine di circa sette milioni di veicoli, e pertanto è importante mantenere costantemente elevata l’attenzione durante la guida, evitando inutili e pericolose distrazioni che possono causare conseguenze gravi e impreviste, mantenendo una velocità moderata in considerazione del traffico e degli utenti più vulnerabili della strada come pedoni e ciclisti.

