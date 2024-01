RICCIONE. LA SICUREZZA E’ UN OPTIONAL, SERVONO FIBRA AD ALTA DEFINIZIONE E TELECAMERE

L’ennesimo attacco al cuore della città non può passare inosservato. La sicurezza a Riccione è divenuta un’emergenza per affrontare la quale urgono azioni concrete e piani programmatici. Servirebbero rinforzi nella pianta organica della Polizia Locale da destinare a quelle zone ripetutamente colpite dalla criminalità. O forse bisognerebbe muoversi per l’installazione della fibra ad alta definizione, un investimento importante senza il quale la città non può dotarsi delle telecamere su cui, come noto, Fratelli d’Italia si batte da sempre. Perché non investire qui risorse economiche anziché pensare ad altro?

Gaudenzi, purtroppo per la seconda volta in poco tempo, finisce nell’elenco delle spaccate e dei furti, i commercianti sono esasperati, i cittadini preoccupati. Si diano, pertanto, una svegliata la Angelini e suoi sodali, dimostrino le loro capacità se ne hanno e si facciano sentire anche presso le forze dell’ordine per la tutela e la sicurezza del bene pubblico.

Noi, come Fratelli d’Italia, continueremo a vigilare e ad incalzare chi governa il nostro comune. Ai cittadini, arrabbiati e delusi, garantiamo tutto il nostro impegno. Come sempre.

Stefano Paolini

Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia