Riccione. Ladri “golosi” rubano in gelateria nella notte: oltre ai soldi del fondo cassa prendono una torta e una bottiglia di vino

La notte scorsa, tre individui hanno vandalizzato la vetrina laterale della gelateria il Pellicano a Riccione, situata in viale Ceccarini alta. Nonostante la vicinanza della polizia Stradale, i malviventi hanno ignorato il rischio e sono riusciti a penetrare all’interno del locale, rubando circa 200 euro dal fondo cassa, una torta gelato e una bottiglia di vino. L’episodio è avvenuto intorno alle tre del mattino, con i ladri che sono riusciti a fuggire prima che una pattuglia dei carabinieri si accorgesse del furto questa mattina verso le sette.

Attualmente le autorità stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili del raid. Non è ancora chiaro se i malviventi abbiano utilizzato strumenti per sfondare la vetrina. Nel pomeriggio, la vetrina danneggiata è stata già sostituita. Il titolare della gelateria è tenuto a presentarsi alla caserma di Riccione entro la serata per sporgere denuncia contro ignoti.