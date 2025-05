Riccione lancia la stagione estiva con nuove isole pedonali e parcheggi: più spazio alle passeggiate e alla vivibilità urbana

Con l’arrivo anticipato dell’estate, il Comune di Riccione dà il via a una serie di interventi concreti per migliorare la vivibilità cittadina e offrire un’accoglienza più ordinata e sicura a turisti e residenti. A partire da venerdì 30 maggio, il volto della città cambia: nuove isole pedonali, aree di sosta regolamentate e un parcheggio strategico sul porto canale sono le principali novità pensate per affrontare il flusso estivo.

Centro città chiuso al traffico nelle ore serali

Passeggiare tra i viali dello shopping senza l’assillo delle auto sarà possibile grazie all’istituzione di aree pedonali serali in alcuni dei principali assi viari: viale Dante, viale San Martino, viale Gramsci e viale Tasso. Il blocco del traffico è previsto in orari diversificati – dalle 18:00 alle 02:00 o dalle 20:00 a mezzanotte a seconda delle vie – per garantire spazi sicuri e piacevoli a famiglie, visitatori e attività commerciali. In parallelo, saranno attivi divieti di sosta nelle traverse del lungomare tra viale San Martino e viale Cesare Battisti, in vigore fino al 15 settembre, per favorire il deflusso e incrementare la sicurezza.

Nuovi parcometri per regolare la sosta e migliorare la rotazione

Dal 1° giugno al 15 settembre entrano in funzione nuovi parcometri in cinque aree strategiche della città: viali Fratelli Bandiera, Ugo Bassi, Francesco Baracca, viale Torino (lato monte) e viale Vespucci angolo viale Da Verazzano. Le tariffe, contenute (0,60 €/ora, massimo 3 € al giorno), puntano a favorire la rotazione delle auto e migliorare la gestione della viabilità urbana. Sono previste agevolazioni per imprese (con possibilità di due abbonamenti stagionali) e l’esenzione per disabili, mezzi di soccorso e veicoli pubblici.

Parcheggio extra sul porto per assorbire il traffico festivo

A supporto delle esigenze di sosta nei fine settimana e durante i picchi turistici, sarà attivo un nuovo parcheggio da 118 posti in viale Paolieri, sul lato porto canale. L’area è stata riqualificata con illuminazione, segnaletica e accesso regolamentato: aperta dal venerdì prima di Pasqua al 30 settembre, funzionerà dalle 8:00 alle 2:00 con una tariffa di 0,60 €/ora o 5 € per la giornata intera.

Con queste misure, l’amministrazione comunale intende accompagnare il decollo della stagione estiva con una città più ordinata, accogliente e orientata alla mobilità sostenibile, puntando su vivibilità e sicurezza per cittadini e turisti.