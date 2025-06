Riccione, lanciata “Cercami”: l’app che ti trova la chiesa (e non solo)… senza bussare alla porta

Mai più smarrirsi alla ricerca della chiesa perfetta, quella con l’oratorio più figo, il campetto da calcetto sempre libero o il parroco che ti manda notifiche last minute sul cambio di orario della messa. Da oggi basta un’app: si chiama “Cercami” ed è la risposta digitale alle preghiere – letteralmente – di tutti i fedeli hi-tech.

Ideata dal 28enne riccionese Antonio Di Fuccia e dal suo socio americano Mike Desandre, questa app è un vero e proprio “Google Maps” delle chiese italiane. Vuoi sapere se la tua parrocchia preferita ha il calcio balilla o organizza corsi prematrimoniali? Vuoi scoprire la storia della chiesa dietro l’angolo o sapere se ci sono raccolte fondi per la facciata da rifare? “Cercami” ha tutte queste risposte e pure qualcuna in più, senza bisogno di chiedere aiuto al sagrestano.

L’idea è semplice e geniale: ogni utente può aggiornare le informazioni della propria chiesa, dal calendario delle messe agli eventi sociali, passando per i campetti da gioco e i servizi di volontariato. Il tutto vagliato da un team di supporto, così da evitare che qualcuno inserisca orari di messa alle 3 di notte o inviti a partecipare a cacce al tesoro troppo impegnative.

E non è tutto: con “Cercami” potrai scovare il luogo ideale per ogni esigenza, dal ragazzino in cerca di un posto dove sfogare energie, alla signora che vuole restare aggiornata sulle ultime novità della parrocchia, fino ai futuri sposi che cercano la chiesa perfetta per il loro “sì”.

Inoltre, una sezione “Progetti” permetterà di lanciare raccolte fondi per opere di comunità o cause personali, facendo diventare l’app anche una sorta di crowdfunding sacro… perché se la fede muove le montagne, un po’ di digitale non guasta.

Insomma, “Cercami” vuole ricordarci che la chiesa non è solo quattro mura e prediche domenicali, ma un vero e proprio hub sociale… ora anche a portata di smartphone.