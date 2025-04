Riccione. Lavori di riqualificazione di viale Ceccarini: chiusura temporanea delle attività comprese tra lungomare e viale Milano nei giorni 9 e 10 aprile

Procede secondo programma il primo stralcio dei lavori di riqualificazione di viale Ceccarini, nel tratto compreso tra viale Milano e lungomare, con un intervento che restituirà decoro e funzionalità al cuore della città in vista delle festività pasquali.

Nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 aprile è infatti previsto il getto della soletta di fondazione in calcestruzzo armato per la posa della nuova pavimentazione lapidea. Per consentire lo svolgimento in sicurezza di questa fase dei lavori, non sarà possibile accedere alle attività commerciali situate lungo viale Ceccarini, lato Cattolica, nel tratto interessato. Sarà dunque necessaria la chiusura temporanea degli esercizi commerciali nelle due giornate indicate. Sul lato Rimini l’accesso ai negozi non subirà limitazioni.

A partire dalla serata di giovedì 10 aprile, una volta completata la soletta, sarà ripristinato il percorso pedonale verso le attività interessate. In particolare, verrà ampliato il passaggio, facendo arretrare la recinzione del cantiere, per migliorare la fruibilità dell’area e agevolare il transito dei passanti in vista dell’afflusso atteso durante le festività pasquali.

L’amministrazione comunale, pur confermando che i lavori procedono nel rispetto del cronoprogramma annunciato, si scusa per i disagi arrecati e ringrazia la cittadinanza e gli operatori commerciali, già informati in precedenza, per la collaborazione e la comprensione.

Comune di Riccione