Riccione, lavori Hera a viale Castrocaro: chiusa la corsia Rimini-Cattolica fino a venerdì

Da questa mattina, martedì 26 agosto, e fino a venerdì 29 agosto, la corsia in direzione Rimini-Cattolica di viale Castrocaro, in prossimità della rotatoria Punta dell’Est (all’incrocio tra viale Emilia e viale Castrocaro), è chiusa al traffico per consentire importanti interventi sulla rete dell’acquedotto a cura di Hera.

I lavori riguardano il collegamento tra due principali reti idriche e sono finalizzati a garantire migliore efficienza e sicurezza del servizio idrico. Durante l’esecuzione dell’intervento, la corsia opposta in direzione Cattolica-Rimini rimarrà regolarmente aperta e percorribile.

Per limitare i disagi, la linea 11 degli autobus provenienti da Rimini sarà temporaneamente deviata lungo viale Liguria, viale Po e viale Emilia, per poi rientrare in percorso regolare su viale Verdi e viale D’Annunzio.

Hera invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a prevedere eventuali rallentamenti lungo il tratto interessato.