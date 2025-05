Riccione, lenzuola bianche per Gaza: la città aderisce alla mobilitazione nazionale “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”

Un gesto silenzioso ma potente attraverserà Riccione sabato 24 maggio: lenzuola bianche verranno esposte sulle facciate dei principali edifici pubblici, in segno di lutto e solidarietà per le oltre 50.000 vittime civili del conflitto a Gaza, tra cui migliaia di bambini, donne e operatori umanitari.

Il Comune di Riccione ha ufficialmente aderito alla mobilitazione nazionale “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”, un’iniziativa simbolica e nonviolenta che vuole commemorare le vittime della crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e allo stesso tempo sensibilizzare l’opinione pubblica italiana.

I simboli di questo gesto saranno evidenti e toccanti: lenzuola bianche verranno esposte sulla Residenza comunale, sul Palazzo del Turismo e su Villa Mussolini, evocando i sudari che coprono le vittime della guerra. Inoltre, il ledwall del Palazzo del Turismo mostrerà l’identità visiva della campagna, amplificandone il messaggio.

L’amministrazione comunale ha rivolto un invito aperto a tutti i cittadini, alle associazioni e alle attività commerciali a partecipare, esponendo un drappo o una lenzuola bianca da balconi, finestre o vetrine, trasformando Riccione in un unico grande messaggio visivo di pace e cordoglio.

Questa adesione non è isolata: rientra in un più ampio percorso di impegno civile, culturale e sociale che la città ha intrapreso. Durante le festività natalizie 2024-2025, in collaborazione con l’ONG EducAid, è stata allestita presso Villa Franceschi la mostra fotografica “I am a woman. No more no less”, dedicata alla resilienza di venti donne palestinesi con disabilità. Le immagini, firmate da Andrea e Magda Photographers, hanno raccontato storie di dignità, forza e speranza.

Con queste iniziative, Riccione si conferma città sensibile ai diritti umani, alla pace e alla solidarietà internazionale, ribadendo il proprio ruolo attivo nella promozione di una cultura dell’inclusione e della giustizia sociale.