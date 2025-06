Riccione. Luisa Ranieri incanta il pubblico dell’Arena Ceccarini, humor e risate con i The Jackal e un viaggio nella sceneggiatura seriale con Steven Moffat e Sue Vertue

Un incontro ricco di intensità ha animato ieri sera, giovedì 26 giugno, l’Arena Ceccarini di Riccione per l’Italian Global Series: protagonista l’attrice Luisa Ranieri, ospite d’eccezione al Festival, intervistata da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani, nonché giornalista e scrittrice. Al centro del dialogo, il mondo della serialità televisiva italiana, visto attraverso gli occhi di una delle sue interpreti più amate, oggi anche produttrice con la società fondata insieme al marito Luca Zingaretti.

Un confronto intenso, che ha offerto al numerosissimo pubblico in platea uno sguardo autentico e appassionato sulla serialità contemporanea, vissuta da Ranieri con professionalità e dedizione. Volto simbolo di serie di successo come Le indagini di Lolita Lobosco, Ranieri ha condiviso con l’attento pubblico il proprio entusiasmo per un genere che, a suo dire, le permette di contribuire attivamente all’industria audiovisiva italiana.

L’attrice ha poi offerto in anteprima qualche dettaglio sul suo prossimo progetto televisivo: La preside, una serie Rai ispirata alla figura reale di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica del Parco Verde di Caivano, impegnata da anni nel contrastare la dispersione scolastica e nel promuovere il riscatto sociale attraverso l’istruzione. La serie è diretta da Luca Miniero e prodotta da Bibi Film, e vedrà la partecipazione di Luca Zingaretti, anche co-autore della sceneggiatura insieme a Ranieri e Cristiana Farina.

La serata ha proseguito con la consegna del Nastro d’Argento Grandi Serie 2025 al regista danese Bille August per Il conte di Montecristo, insieme al produttore Carlo Degli Espositi e Luigi Mariniello di Rai Fiction.

Divertimento e risate hanno accompagnato la proiezione della seconda stagione della comedy Pesci Piccoli dei The Jackal. Presenti sul palco dell’Arena Ceccarini Fabio Balsamo e Ciro Priello che hanno travolto il pubblico con il loro humor.

Un viaggio nel mondo della scrittura seriale internazionale è stato invece il protagonista indiscusso del talk, ieri pomeriggio alla Sala Concordia del Palazzo dei Congressi, con due personaggi di livello mondiale: lo sceneggiatore e produttore Steven Moffat e la produttrice Sue Vertue.

Subito dopo l’Italian Showcase ha presentato Franco – Il lungo viaggio, biopic su Franco Battiato, con la sceneggiatrice Monica Rametta e Leonardo Ferrara di Rai Fiction. Durante l’incontro è stato svelato il nome dell’attore che interpreterà Franco Battiato: Dario Aita.

Questa sera, venerdì 27 giugno, il primo episodio della terza stagione di Squid Game

La giornata di oggi prevede, alle 17:00, nell’ambito dell’Italian Showcase, gli incontri con i protagonisti di tre serie di grande successo: per Blanca saranno presenti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e l’head writer Mario Ruggeri; per Rosa Elettrica interverranno Maria Chiara Giannetta, Francesco Di Napoli e il regista Davide Marengo; infine, per Call My Agent, un nutrito gruppo di talenti tra cui Michele Di Mauro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze, Sara Lazzaro e Sara Drago.

Alle 21:00 all’Arena Ceccarini sarà proiettato il primo episodio della terza stagione di Squid Game, la celebre serie che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua suspense e il suo impatto visivo.

Al Cinepalace, si susseguono numerose proiezioni di grande interesse. Si inizia alle 16:30 dalla commedia Happy’s Place. Alle 17:00 saranno proiettati Frust e The Nameless, mentre alle 17:30 sarà il turno di Alex Bravo. Poliziotto a modo suo. La serata continua con Reunion alle 18:00, My Dear Mother alle 18:15 e Weiss & Morales alle 18:30. Alle 19:00 spazio a Too Much e alla commedia Celeste.

A Villa Franceschi fino al 15 luglio la straordinaria mostra immersiva dedicata alla fiction Rai “Il Paradiso delle Signore”, aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24.

Tutti gli eventi dell’Italian Global Series Festival sono a ingresso libero su prenotazione, fino a esaurimento posti.

Per partecipare, è possibile registrarsi sul sito ufficiale: italianglobalseriesfestival.it.

Comune di Riccione