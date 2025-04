Riccione. Lunedì 1 aprile si fa festa con i DinsiemE e Megagame Land!

Ogni ora è un’avventura al family experience park di Riccione, alla scoperta del Pianeta, insieme agli amici delfini, rapaci, pappagalli, ai wallaby, ai grandi alligatori. Lunedì 1 Aprile inaugura MEGAGAME LAND… la nuova attrazione dedicata al magico mondo di Erick e Dominick, alle loro storie, ai personaggi e alle loro mille avventure. A dare il benvenuto a tutti i Dinsiemini, il giorno di Pasquetta ci saranno proprio i due creator… per una giornata ricca di sorprese! Parco aperto alle 10, alle 11.30 nella Laguna di Ulisse si canta e si balla con i DinsiemE insieme ai delfini e agli addestratori. Alle 14 si entra poi nel magico mondo MegaGame Land negli Oltremare Studios. I bimbi potranno incontrare Erick e Dominick in un grande meet&greet, farsi fare autografi e scattare una foto con loro! Non serve la prenotazione, i DinsiemE resteranno nel MegaGame Land fino a chiusura parco.