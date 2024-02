Riccione. Martina Colombari, ‘operata d’urgenza all’addome, sto meglio’

Con video su Ig, “Un patatrac in peritonite, grazie ai medici”

Martina Colombari, modella, attrice ed ex miss Italia è stata operata d’urgenza all’addome per una peritonite.

Ora sta meglio.

Ha inviato un messaggio ai suoi fan con una storia su Instagram dal letto dell’ospedale dove ringrazia i medici per averle salvato la vita e per spiegare per quale motivo era sparita dai social.

Sdraiata a letto, con occhiali da vista e il viso affaticato l’ex Miss Italia, moglie di Alessandro Costacurta, ha raccontato: “Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna – ha esordito in una Story -. Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò”.

Ansa