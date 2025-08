Riccione: mercoledì 6 agosto filosofia e libertà protagoniste a Villa Lodi Fé con il pensiero di Spinoza

Sarà dedicato a filosofia e libertà il nuovo appuntamento della rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, in programma mercoledì 6 agosto alle 21:15 nel parco di Villa Lodi Fé. Ospite della serata sarà Massimiliano Capra Casadio, che guiderà il pubblico alla scoperta del pensiero del filosofo olandese Baruch Spinoza, in un incontro dal titolo “Il pensiero di Baruch Spinoza: dal panteismo all’etica della libertà”.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca, propone un viaggio tra filosofia, etica e spiritualità, offrendo una riflessione profonda su concetti come natura, ragione e libertà individuale. Spinoza, noto per identificare Dio con la Natura, ha lasciato un’impronta indelebile nel pensiero moderno, ponendo la conoscenza come via alla vera libertà.

Massimiliano Capra Casadio, docente di filosofia e storia nei licei riminesi, è autore di saggi su filosofia politica e storia contemporanea. I suoi studi approfondiscono in particolare il rapporto tra religione e pensiero filosofico, nonché le correnti della destra europea. Collabora con riviste specializzate e ha partecipato a convegni internazionali.

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?” proseguirà ogni mercoledì sera fino al 29 agosto, offrendo un calendario di incontri dedicati alla cultura e alla creatività, dalla musica alla poesia, dalla storia all’arte.

I prossimi appuntamenti in calendario:

Mercoledì 13 agosto – Safe Escape Life Music Band

Serata musicale con un repertorio tutto da scoprire

Mercoledì 20 agosto – Loris Bagli

L’orto botanico e le piante medicinali di Giulio Moderati, speziale del XVI secolo

Mercoledì 27 agosto – Sara Andruccioli

Cucire la memoria: omaggio all’arte tessile di Maria Lai

Venerdì 29 agosto – Marta Sansavini, Ettore Tombesi, Diego Pulzoni, Nicoletta Marinelli, Pietro Macrelli

Serata semiseria con parole in libertà

L’ingresso agli eventi è gratuito.