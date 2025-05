Riccione. Messa in sicurezza del centro: fioriere agli ingressi e Pilomat attivi in via sperimentale

L’Amministrazione comunale di Riccione ha presentato giovedì ai responsabili del Consorzio Ceccarini il progetto per la messa in sicurezza di viale Ceccarini e dell’intera area pedonale del centro città.

Tutti gli accessi sono stati chiusi con fioriere ancorate al suolo ad eccezione di tre varchi: viale Virgilio, piazzale Ceccarini e viale Gramsci, dove sono stati installati i cosiddetti Pilomat, fittoni a scomparsa, accompagnati da sistemi di videosorveglianza.

Il sistema di accesso all’area pedonale tramite l’abbassamento dei Pilomat entrerà in funzione, in via sperimentale, a partire dal 3 giugno, dopo che tutti i residenti e gli esercenti saranno stati informati sulle modalità di ingresso. Durante il primo mese di sperimentazione, i trasgressori saranno semplicemente avvisati dell’infrazione commessa. Al termine di questo periodo, scatteranno le sanzioni.

Gli accessi chiusi

Ad esclusione dei tre varchi principali – viale Virgilio, piazzale Ceccarini e viale Gramsci – tutti gli altri ingressi all’isola pedonale sono già stati chiusi attraverso l’installazione di grandi fioriere ancorate al suolo, progettate per resistere a qualsiasi tipo di urto. Tra una fioriera e l’altra è stato mantenuto uno spazio di poco più di un metro, sufficiente a garantire il passaggio pedonale.

I varchi chiusi in maniera permanente comprendono gli accessi da viale Dante all’angolo con viale Ariosto e da viale Dante all’angolo con viale Dei Giardini; quello tra viale Nievo e viale Latini; l’accesso da viale Corridoni sul lato di piazza XXV Aprile; quello tra viale Catullo e viale Ceccarini; l’ingresso in prossimità del condominio “Il Faro” su viale Latini; e infine, il varco all’angolo tra viale Milano e viale Ceccarini.

I varchi accessibili con i Pilomat

I residenti e tutti i conducenti autorizzati, i mezzi di pronto intervento e le forze dell’ordine potranno accedere all’area pedonale da viale Fogazzaro e, per le sole emergenze, anche da viale Gramsci. Due Pilomat sono stati installati in viale Fogazzaro all’incrocio con viale Virgilio: uno in direzione di viale Virgilio e l’altro verso piazzale Ceccarini. Entrambi i varchi potranno essere utilizzati da chi è autorizzato all’accesso. Un terzo Pilomat è posizionato in viale Gramsci per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso, in particolare quelli dei Vigili del Fuoco, notoriamente ingombranti e con un ridotto raggio di sterzata.

Le operazioni di carico e scarico

I Pilomat resteranno abbassati dalle 7:00 alle 11:00 del mattino per consentire le operazioni di carico e scarico. Durante questa fascia oraria, saranno attive le telecamere di controllo: eventuali accessi non autorizzati saranno sanzionati.

Per il resto della giornata, i Pilomat resteranno sollevati. I Pilomat si abbasseranno, consentendo l’accesso ai mezzi autorizzati, tramite la lettura automatica della targa registrata oppure, in alternativa, tramite l’inserimento di un codice su una tastiera posta all’ingresso o attraverso l’uso di un telecomando. Le stesse modalità saranno utilizzabili anche dalle forze dell’ordine e dai soccorritori.

Per agevolare ulteriormente le emergenze, i Pilomat potranno abbassarsi anche automaticamente in risposta al suono delle sirene dei mezzi di soccorso. Poiché questo suono può essere simulato da malintenzionati, ogni apertura del varco attivata tramite sirena sarà segnalata in tempo reale alle forze dell’ordine.

