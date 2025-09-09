Riccione. Mezzo secolo di vacanze nella Perla verde: i turisti olandesi Annie e Jack Lustberg nominati “Ambasciatori di Riccione nel mondo”

Ci sono affetti che non conoscono stagioni, ma che ritornano ogni anno con la stessa intensità del primo giorno. È il caso di Annie e Jack Lustberg, una coppia di turisti olandesi che da mezzo secolo sceglie Riccione come meta del cuore per le vacanze. Per celebrare questo legame profondo e ininterrotto con la città, Annie e Jack sono stati recentemente insigniti del titolo di “Ambasciatori di Riccione nel mondo”. Il riconoscimento è stato consegnato dall’assessore al Turismo, Mattia Guidi, presso la spiaggia che frequentano da anni, la zona 77 gestita da Andrea Fratesi.

Provenienti dalla città olandese di Heerlen, al confine con la Germania, Annie e Jack Lustberg trascorrono le loro vacanze a Riccione fin dal 1975, scegliendo come zona preferita il quartiere Alba. Il loro primo soggiorno è all’hotel Barca d’Oro, dove incontrano la famiglia Fratesi che gestisce la struttura, instaurando subito un rapporto di stima e amicizia destinato a durare nel tempo. Con il signor Fratesi, Jack intrattiene lunghe chiacchierate; i due coniugi olandesi iniziano subito ad affezionarsi ad Andrea, il piccolo della famiglia riccionese che all’epoca aveva quattro anni e che accompagnano in spiaggia mentre i genitori lavorano in hotel. L’amicizia cresce anno dopo anno, rinnovandosi con telefonate, scambi di auguri durante le feste e, naturalmente, con il ritorno ogni estate nello stesso hotel, fino a 27 anni fa, quando la famiglia Fratesi decide di lasciare la gestione della struttura.

Anno dopo anno, Annie e Jack continuano ininterrottamente a frequentare Riccione, soggiornando prima all’hotel Etna e poi all’hotel Golf. Scelgono di cambiare spiaggia per seguire la famiglia Fratesi e Andrea, che nel frattempo inizia la sua attività di bagnino alla zona 77, più centrale rispetto alla struttura dove alloggiano. Ogni giorno, percorrono a piedi il lungo tratto di strada dall’hotel Golf per raggiungere la zona di spiaggia di Andrea: “non in bicicletta – osserva Jack – perché in bici ci spostiamo tutti i giorni a Heerlen, in Olanda”.

In occasione del riconoscimento di “Ambasciatori di Riccione nel mondo”, Annie e Jack hanno ricevuto il francobollo speciale dedicato a Riccione, appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” e alla serie “Turistica”, che celebra i luoghi iconici del nostro Paese. Emesso il 22 novembre 2022, il francobollo raffigura la spiaggia di Riccione con uno scorcio della città: un pezzo di pregio per i collezionisti e che i signori Lustberg hanno molto apprezzato.

Comune di Riccione