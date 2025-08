Riccione: Nek apre domani sera la rassegna “Summer Music” in piazzale Roma

Sarà Nek a inaugurare domani sera, martedì 5 agosto alle 21:30, la rassegna “Riccione Summer Music”, la serie di concerti gratuiti in piazzale Roma che porterà sul palco vista mare alcuni dei protagonisti più amati del pop italiano. Il primo appuntamento è con “Nek Hits”, uno spettacolo che attraversa i momenti più importanti della carriera trentennale dell’artista emiliano.

Dopo il successo del Summer Jazz, Riccione torna a essere capitale della musica con un altro format del cartellone “Riccione Music City”. Quattro rassegne – Summer Music, Summer Jazz, Albe in Controluce e Versus – per quattro modi diversi di vivere la città e la sua estate musicale, aperta, inclusiva e pensata per tutte le generazioni.

Nek, con oltre dieci milioni di dischi venduti, proporrà dal vivo brani che hanno segnato la musica italiana dagli anni ’90 a oggi: da “Laura non c’è” a “Fatti avanti amore”, da “Lascia che io sia” a “Se telefonando”, eseguita al Festival di Sanremo 2015. Sul palco sarà affiancato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, in un essenziale e potente “power trio” che punta sull’energia e sull’autenticità del suono.

Il secondo appuntamento di “Riccione Summer Music” è in programma giovedì 7 agosto con Francesco Renga e il tour celebrativo “Angelo – Venti”, in occasione dei vent’anni dalla vittoria sanremese con la canzone “Angelo”. Uno spettacolo all’insegna delle emozioni, per ripercorrere le tappe principali della carriera del cantautore bresciano.

Tutti i concerti si tengono in piazzale Roma con inizio alle 21:30 e ingresso libero.

Il calendario completo di Riccione Summer Music 2025