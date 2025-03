Riccione. Nel weekend dell’Immacolata cresce la magia del Natale al Riccione Christmas Sea

Cresce la gioia e il divertimento al “Riccione Christmas Sea”. Dopo le attrazioni già protagoniste del villaggio natalizio – la lunga pista di ghiaccio sulla quale svetta la maestosa ruota panoramica, le luminarie di viale Ceccarini che scendono dai pini a colorare il Christmas Food Village e l’oasi marina nella piazzetta del Faro – il weekend dell’Immacolata scopre le due installazioni più tradizionali e più attese delle feste: la casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno consegnare la letterina dei desideri, e il grande albero di Natale, che svetterà come un faro sul ponte del porto canale. L’accensione dell’albero sarà celebrata con uno spettacolare show di luci e musica domenica 8 dicembre (con possibilità di anticipo a sabato 7 dicembre in caso di maltempo annunciato per la domenica).

Ad arricchire la magica atmosfera del “Riccione Christmas Sea” ci sarà anche un variegato programma di eventi dedicati a tutte le età, con mostre fotografiche, incontri con l’autore, letture per bambini, mercatini, presepi realizzati con materiali di riciclo, che trasformeranno la città in un luogo magico di festa.

Babbo Natale arriva al Lungomare Ice Park e visita i quartieri di Riccione

Il 7 e l’8 dicembre Babbo Natale prenderà dimora nella sua suggestiva casetta immersa tra gli alberi nel parco di Villa Mussolini, dove i bambini potranno incontrarlo per consegnargli la letterina dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Babbo Natale sarà inoltre protagonista di appuntamenti itineranti nei quartieri della città, visitando i luoghi in cui splendidi alberi di Natale sono stati decorati dai bambini delle scuole d’infanzia comunali, statali e private paritarie, insieme agli anziani dei Centri di animazione sociale. Questi incontri, previsti dalle 15 alle 16, inizieranno il 7 e l’8 dicembre al quartiere Fontanelle (piazza di via Sicilia) e proseguiranno nei weekend che precedono il Natale, toccando le altre zone della città.

Si accende il Riccione Christmas Tree sul ponte del porto canale

Domenica 8 dicembre, il protagonista dello show di luci e musica sarà il suggestivo Riccione Christmas Tree. Come da tradizione, l’albero tornerà a svettare sul ponte del porto canale, regalando un incantevole spettacolo di luci che illuminerà anche le barche ormeggiate. Alle 16:45, la giovane artista Mariella Papanaga, con il suo violino elettrico, introdurrà il pubblico in un emozionante preludio musicale, accompagnato dalle sonorità elettroniche del dj Gabry Seth. Il momento più atteso arriverà alle 17, quando il grande albero si accenderà, illuminandosi di migliaia di luci che si rifletteranno magicamente sulle acque del porto. L’accensione sarà preceduta alle 16:30 dalla benedizione della natività, installata sullo storico lancione di pesca Saviolina, ormeggiato per tutte le festività a ridosso del ponte di viale Dante. In caso di previsioni meteo avverse, l’intero evento sarà anticipato a sabato 7 dicembre.

Le altre attrazione del Riccione Christmas Sea

Riccione Lungomare Ice Park, la pista di pattinaggio sul ghiaccio a due passi dal mare, accoglierà i pattinatori venerdì dalle 15 alle 20 e sabato dalle 15 alle 23. L’8 dicembre resterà aperta dalle 10 alle 24.

In piazzale Roma, davanti al mare, la grande ruota panoramica Riviera Christmas View attenderà questo weekend i visitatori venerdì dalle 15 alle 22 e sabato e domenica dalle 10 alle 24 per un emozionante sguardo su Riccione illuminata a festa e sulla costa.

Nella piazzetta del Faro i bambini potranno divertirsi con le creature marine che custodiscono la slitta di Babbo Natale, mentre lungo viale Ceccarini il Riccione Christmas Food Village sarà aperto venerdì dalle 11 alle 20 e sabato e domenica dalle 10:30 alle 22 con golose proposte enogastronomiche.

Tutti gli appuntamenti del weekend dell’Immacolata

Sabato 7 dicembre, alle 18:30, il Palazzo del Turismo di Riccione ospiterà la presentazione del libro “Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere” (Newton Compton Editori), scritto da Giammarco Menga, giornalista e inviato del programma televisivo Quarto Grado in onda su Rete 4. Il volume ripercorre uno dei casi di cronaca nera più sconvolgenti degli ultimi anni, la tragica vicenda della diciottenne pakistana Saman Abbas, uccisa dalla sua famiglia a Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 per aver rifiutato un matrimonio combinato. L’evento sarà moderato da Tommaso Torri, giornalista di Rimini Today. A dialogare con l’autore interverranno il dottor Davide Barzan, criminalista dello Studio Legale Barzan, e l’avvocata Marika Patrignani.

Prosegue la rassegna “Dai cori al cuore” sabato 7 dicembre (ore 21) presso la chiesa Mater Admirabilis, con il concerto “La Santa Allegrezza”, un emozionante evento che vedrà protagonista il Corone, diretto da Laura Amati, accompagnato dal Septet Ensemble, orchestra giovanile diretta da Gorana Cehic, e dalla voce recitante di Lorenza Agostinelli. In occasione della vigilia della festa dell’Immacolata, il Corone renderà omaggio alla Vergine Maria, invocando speranza attraverso il canto, un linguaggio universale che, nonostante le diversità etniche e storiche, unisce popoli e tradizioni nel desiderio di pace. La serata sarà ulteriormente arricchita da narrazioni poetiche e popolari, come la suggestiva “Storia del Re Venceslao”.

Le mostre di Riccione

Villa Mussolini ospita fino al 6 aprile la mostra “Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna” che esplora l’arte di due pilastri della fotografia moderna, attraverso oltre 100 scatti inediti e iconici. Lartigue celebra la bellezza effimera dell’esistenza negli scatti spensierati che raccontano la gioia e la leggerezza, Kertész esplora le sfumature della realtà alla ricerca di ombre, luci e geometrie urbane che rivelano l’aspetto più introspettivo della vita moderna. La mostra è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20 (ingresso a pagamento).

Prosegue fino al 6 gennaio, presso Villa Franceschi, la mostra fotografica “I am a woman. No more and no less”, un’esposizione composta da venti scatti realizzati dal duo Andrea e Magda Photographers. Le fotografie raccontano le storie di riscatto di donne palestinesi con disabilità, che grazie a studio, lavoro e determinazione sono riuscite a conquistare autonomia e autodeterminazione. L’esposizione è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.

Fino al 15 dicembre, è possibile visitare la mostra fotografica “Operazione Olive. 1944, l’alba della liberazione”, un percorso espositivo dedicato alla liberazione di Riccione, raccontata attraverso immagini d’epoca e documenti storici, allestito nella galleria del Centro della Pesa.

“Storie tra le nuvole”

La rassegna “Storie tra le nuvole” interpreta il clima invernale con “Una nevicata di storie”, la lettura a cura delle lettrici volontarie che porterà i bambini dai 3 agli 8 anni nel magico mondo della fantasia. L’appuntamento è a ingresso libero su prenotazione al numero 0541 600504.

“Castagne della solidarietà”

Sabato 7 e domenica 8 dicembre in viale Ceccarini, all’incrocio con viale Dante, i sapori della tradizione autunnale incontrano la beneficenza con l’iniziativa promossa dalla Famija Arciunesa in collaborazione con Croce rossa italiana di Riccione: le “Castagne della solidarietà”.

Il Natale sostenibile di Riccione Paese

Dall’8 dicembre al 6 gennaio, corso Fratelli Cervi ospiterà la mostra diffusa “Presepi in Paese”, con oltre 30 vetrine che esporranno presepi realizzati interamente con materiali di recupero. Le opere, di diverse forme e dimensioni, sono create dall’artista Alessandro Romani, noto per la sua creatività e l’impegno nella sostenibilità. Utilizzando materiali come legni marini, sassi, corde e cortecce, Romani trasforma oggetti di scarto in affascinanti composizioni artistiche che uniscono tradizione e innovazione. L’8 dicembre, dalle 15 alle 17:30, l’artista sarà presente in piazza Parri per una dimostrazione pratica su come realizzare presepi artistici utilizzando materiali riciclati.

“Chi cerca trova”

Domenica 8 dicembre, Riccione Paese si anima con la mostra mercato “Chi cerca trova”, tra curiosità, artigianato e oggettistica che ogni seconda domenica del mese anima le suggestive vie e piazze dell’antico borgo: dalle 7 alle 18, piazza Matteotti, parte di corso Fratelli Cervi e di piazza Unità si trasformeranno in uno scenario vivace, dove curiosare tra le bancarelle e scoprire oggetti unici e particolari.

Comune di Riccione