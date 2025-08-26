Riccione, notte di paura in viale Ippolito Nievo: sventata spaccata in gioielleria

Momenti di tensione nella notte tra lunedì e martedì, quando tre malviventi armati di mazze hanno tentato di sfondare la vetrina della gioielleria JW24, situata nei pressi del Cinepalace. Grazie al pronto intervento della vigilanza privata e dei carabinieri, il colpo è fallito e nessuno è rimasto ferito.

L’allarme è scattato intorno alle 3:30, quando la Css Vigilanza, incaricata dal Consorzio Ceccarini, ha rilevato l’effrazione e ha attivato immediatamente le procedure di sicurezza. I tre aggressori, colti in flagrante, sono stati costretti alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri, che hanno perlustrato la zona senza riuscire a fermarli. La vetrina ha riportato danni, ma non è stato sottratto alcun oggetto prezioso.

Allarme sicurezza e richiesta di presidio costante

L’episodio rilancia l’attenzione sulla sicurezza notturna lungo il viale, dove gli esercenti chiedono ormai da tempo un presidio fisso per prevenire tentativi di furto e atti vandalici. La pronta reazione della vigilanza privata e la collaborazione con le forze dell’ordine hanno evitato il peggio, dimostrando quanto sia fondamentale un controllo costante nelle ore più delicate.

L’episodio conferma la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nel centro di Riccione, garantendo ai commercianti e ai residenti una presenza attiva delle forze dell’ordine anche nelle ore notturne.