Riccione, nuovi pannelli nel sottopasso di viale Ceccarini per guidare turisti e cittadini

Il sottopasso pedonale di viale Ceccarini, cuore pulsante tra il mare e il centro città, si arricchisce di una nuova segnaletica informativa pensata per orientare al meglio visitatori e turisti.

Nei giorni scorsi, il Comune di Riccione – in collaborazione con PMR (Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini) – ha installato quattro totem segnaletici e diversi pannelli informativi per agevolare gli spostamenti verso i principali servizi pubblici e luoghi di interesse.

I totem sono collocati nei punti strategici: due lato monte, uno all’interno del sottopasso e uno lato mare. I pannelli indicano chiaramente la direzione per raggiungere il Municipio, l’ospedale, le sedi di Polizia locale e Polizia stradale, la caserma dei Carabinieri, oltre a punti di richiamo turistico come il mare, il PalaRiccione, il mercato settimanale e, soprattutto, Riccione Paese, il nucleo storico cittadino, facilmente accessibile a piedi o in bici.

“Un intervento utile che valorizza un’area spesso poco conosciuta dai visitatori, ma ricca di storia, cultura e attività commerciali”, sottolineano dal Comune.

La nuova segnaletica rientra in una strategia urbana più ampia volta a migliorare accessibilità, vivibilità e mobilità sostenibile. Il sottopasso di viale Ceccarini rappresenta uno degli snodi pedonali più attraversati di Riccione, e con questi strumenti sarà ora ancora più facile muoversi in autonomia, in modo chiaro e sicuro.

Il progetto conferma l’impegno dell’amministrazione nel rendere la città sempre più accogliente, inclusiva e ben collegata, valorizzando gli spazi pubblici come luoghi di servizio, orientamento e relazione.