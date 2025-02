RICCIONE ON STAGE. 5-24 agosto. Da mercoledì 7 agosto la musica dell’estate è protagonista in piazzale Roma

Otto serate, 20 special guest e il contest per scegliere l’artista esordiente 2024.

Gaia, Alex Wyse e Cricca i primi ospiti sul palco.

Conducono Rudy Zerbi e Gianluca Gazzoli.

Finalmente ci siamo. Lunedì ha inaugurato il programma di allenamenti sportivi Play Deejay e mercoledì 7 agosto a partire dalle 21.15 si entra letteralmente nel vivo con la musica live di Riccione On Stage, il grande evento dell’estate di Riccione a firma Radio Deejay con la direzione artistica di Linus.

Otto serate con protagonista la musica, quella di oggi e quella di domani, grazie al contest degli artisti esordienti che prende il via proprio mercoledì.

Alla conduzione come sempre Rudy Zerbi accompagnato da Gianluca Gazzoli e dalla giuria di esperti che dovrà giudicare i giovani artisti che si sfidano ogni sera per ottenere il primo premio, un mese di rotazione del proprio inedito sulle frequenze di Radio Deejay.

Il format, ormai consolidato, prevede che a ogni appuntamento ci siano super ospiti e quelli di questa sera sono tre, la cantautrice italo-brasiliana Gaia, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici nel 2020 e tra le protagoniste dell’estate insieme al rapper Tony Effe con Sesso e samba; Alex Wyse – nome d’arte di Alessandro Rina – anche lui in arrivo dalla scuola più famosa d’Italia (edizione 2021) con il suo ultimo singolo Gocce di limone, e Cricca, artista riccionese che nel 2022 conquistò la finale di Deejay On Stage e nello stesso anno fu finalista anche ad Amici. Il 2 agosto è uscito il suo nuovo brano, dedicato proprio alla città: il titolo è Vivere a Riccione ed è una dichiarazione d’amore per il luogo che l’ha visto crescere e a cui è legatissimo.

Il progetto Riccione On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Linus ed è promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con New Palariccione.

Riccione On Stage 2024