Riccione ospita il dibattito sul futuro delle discoteche: innovazione, cultura e impresa in primo piano

Riccione si conferma protagonista nel panorama culturale e musicale italiano ospitando un appuntamento di rilievo dedicato al futuro dell’intrattenimento notturno. Giovedì 22 maggio, dalle 17:30 alle 19:30, presso il locale Mammamia di viale Ceccarini, si terrà l’incontro pubblico “Il futuro delle discoteche: trasformazioni e prospettive”, evento inserito nel progetto Music Box, ideato dal Comune di Bologna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Per la prima volta fuori dal capoluogo emiliano, il dibattito arriva a Riccione grazie alla collaborazione con il Comune locale e si propone come un momento di confronto aperto su come l’intrattenimento notturno stia evolvendo. Non si tratta più solo di divertimento, ma di un settore in cui cultura, impresa e creatività si intrecciano con sfide importanti: dal cambiamento dei gusti del pubblico alla gestione innovativa degli spazi, dalla collaborazione con grandi brand internazionali all’accesso ai finanziamenti pubblici.

A condurre l’incontro sarà Chicco Giuliani, noto dj, giornalista e podcaster, che dialogherà con alcuni protagonisti di spicco della scena italiana. Maurizio Monti illustrerà il ruolo di Riccione come punto di riferimento internazionale, mentre Fabrizio De Meis, direttore dello Space, racconterà le sinergie con grandi gruppi globali. Ledio Marku della Baia Imperiale approfondirà l’attrattività internazionale dei locali, Mauro Bianchi, presidente di Riccione Intrattenimento, parlerà delle sfide della stagione estiva e dei beach club, e Marco Tiraferri della Villa delle Rose presenterà le nuove tendenze e l’innovazione tecnologica applicata all’esperienza di intrattenimento notturno.

L’evento è gratuito e aperto a tutti – addetti ai lavori, appassionati e semplici curiosi – fino a esaurimento posti. Un’occasione imperdibile per discutere insieme le prospettive di uno dei settori chiave dell’economia creativa e turistica della Riviera Romagnola.