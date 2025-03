Riccione ospita la prima tappa del Warner Bros. Il 15 e il 16 giugno tante attività imperdibili per grandi e piccini

Il Tour sarà anche l’occasione per anticipare i film che arriveranno in sala a partire da quest’estate: “Twisters”, in uscita il 17 luglio, e “Beetlejuice Beetlejuice”, dal 5 settembre al cinema. Entrambi i titoli saranno presenti al tour con degli stand dedicati, dove poter realizzare fantastici contenuti.

Sul palcoscenico, infine, andrà in scena il grande intrattenimento proveniente dalla televisione: “Don’t Forget The Lyrics”, il game show in cui in ogni puntata i concorrenti si sfidano cantando le più belle canzoni della musica italiana, e “Only Fun”, lo show che alterna i monologhi e gli sketch della miglior scena comedy italiana. Ospite d’eccezione, il comico Giovanni Cacioppo.