Riccione Paese celebra il Beato Alessio e le sue tradizioni. Dal 25 al 27 aprile solennità religiose, attività e iniziative per onorare il protettore e lo spirito della convivialità

Come ogni anno, nel weekend successivo alla Pasqua, Riccione celebra e onora il suo protettore, il Beato Alessio, con un appuntamento sentito che unisce spiritualità, cultura e convivialità. Un’occasione speciale che richiama devoti, cittadini e turisti, tra solenni momenti religiosi e iniziative popolari a Riccione Paese.

“Io, tu e… le rosole”: i sapori della tradizione

Dal 25 al 27 aprile, torna anche l’iniziativa primaverile “Io, tu e… le rosole”, che accompagnerà residenti e visitatori in un itinerario gastronomico dedicato ai sapori semplici della cucina locale. Protagonista sarà il cassone con le rosole, preparato secondo tradizione e proposto anche in versione da asporto. Nelle piazze e nelle vie del borgo, saranno presenti mercatini, spazi per famiglie, iniziative e intrattenimento per bambini, momenti musicali per tutti.

Le celebrazioni del Beato Alessio

Le celebrazioni religiose per il Beato Alessio prenderanno il via giovedì 24 aprile con la suggestiva processione dalla Chiesa “vecchia” di San Martino (corso Fratelli Cervi) alla Chiesa “nuova” di viale Diaz (via Minghetti, 11). A seguire, alle 21, la Chiesa vecchia ospiterà un concerto per organo.

Venerdì 25 aprile, alle 15, è in programma una camminata con partenza dalla Chiesa di viale Diaz e percorso attraverso viale Ceccarini, viale Milano, il porto canale e corso Fratelli Cervi, fino alla Chiesa di San Martino. La giornata proseguirà con momenti musicali e attività promosse da realtà associative locali, per concludersi con la Santa Messa delle 18. Sul sagrato della Chiesa saranno presenti gli stand informativi di Croce Rossa Italiana, Avis, Centro 21 e Caritas.

Sabato 26 aprile il pomeriggio sarà dedicato ai bambini del catechismo, che in serata saranno anche i protagonisti di una speciale intervista ai volontari operativi all’interno della tensostruttura. Alle 16, la Chiesa nuova ospiterà un incontro pubblico sulla vita di Don Oreste Benzi, mentre alle 18 verrà celebrata la Santa Messa.

Domenica 27 aprile si aprirà in mattinata con una rassegna di auto d’epoca e moto in viale Diaz davanti alla Chiesa, seguita dalla Santa Messa alle 10:30 e dalla benedizione degli automezzi. Nel pomeriggio sono previste attività ricreative e alle 16:30 il Coro Città di Riccione si esibirà nella Chiesa nuova. Concluderà la giornata la Santa Messa solenne delle 18, con la partecipazione delle autorità cittadine.

La tensostruttura adiacente alla chiesa nuova di viale Diaz ospiterà gli stand gastronomici.

La Festa del Beato Alessio e l’evento “Io, tu e… le rosole” sono realizzati dalla Parrocchia di San Martino e dal Comitato Riccione Paese, con il patrocinio del Comune di Riccione.

