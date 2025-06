Riccione Paese, grandi eventi in un’estate magica tra storia, spettacolo e cioccolato

L’antico borgo di Riccione Paese si prepara ad accendere l’estate con un ricco cartellone di eventi che animeranno le vie del centro storico da luglio a ottobre: un viaggio tra cultura, intrattenimento, magia, mercatini e golosità, per grandi e piccoli, turisti e residenti.

La rassegna, promossa dal Comitato Riccione Paese con il patrocinio del Comune di Riccione, prenderà il via il 13 luglio con le suggestive Passeggiate storiche, itinerari a piedi tra antiche botteghe e scorci ricchi di fascino, che si ripeteranno anche il 10 agosto.

Ma il cuore pulsante dell’estate sarà “T’incanto”, in programma il 18 luglio, che porterà nel borgo una serata tra spettacoli di strada, show del fuoco, musica gitana, truccabimbi, baby dance e magia. Un’atmosfera fiabesca, pensata per tutte le età, che renderà Riccione Paese un luogo dove la realtà si mescola al sogno.

Tra le novità del 2025, spicca un ciclo di conferenze gratuite su salute, benessere e cultura, in calendario il 18 e 25 luglio, il 29 agosto e il 5 settembre: occasioni di approfondimento e dialogo aperto con esperti e professionisti del settore.

L’estate proseguirà con un insolito “Natale fuori stagione”: il 22 e 23 agosto andrà in scena Summer Christmas, due serate ispirate alla magia natalizia, tra luci, decorazioni ed eventi tematici.

Mercatini e creatività: il borgo si trasforma

Come da tradizione, ogni seconda domenica del mese, torna la mostra mercato “Chi cerca trova”, con date speciali il 13 luglio e il 10 agosto: dalle 18 alle 23:30, piazza Matteotti e corso Fratelli Cervi si trasformeranno in un bazar di artigianato, collezionismo e vintage. Contemporaneamente, in piazzetta Parri, spazio all’arte pittorica dal vivo con artisti locali.

Tutti i mercoledì sera fino al 3 settembre, invece, corso Fratelli Cervi si anima con “Il Paese delle Meraviglie”, mercatino dei giochi usati gestito dai bambini, affiancato dal divertente “Garage Cervi” dove gli adulti vendono e scambiano oggetti in stile svuota-cantine.

Verso l’autunno tra fumetti e cioccolato

Anche dopo l’estate Riccione Paese non si ferma. Dal 19 al 21 settembre, torna “Riccione Comics & Games”, seconda edizione di un festival che trasformerà il borgo in un regno di fumetti, cosplay, videogiochi, giochi da tavolo e workshop creativi.

Infine, dal 17 al 19 ottobre, spazio alla golosità con “Ciocopaese”, festa del cioccolato giunta alla sua ventesima edizione: un appuntamento imperdibile con i maestri cioccolatieri italiani, laboratori, spettacoli, giostre e degustazioni.

Riccione Paese conferma così la sua vocazione culturale e turistica, offrendo un calendario vivace, inclusivo e intergenerazionale: un borgo che diventa palcoscenico, tra tradizione e nuove emozioni.