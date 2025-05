Riccione. PAOLINI: “SICUREZZA IN CENTRO, ACCOLTE LE ISTANZE DI FRATELLI D’ITALIA, MA IL COMUNE NON LO DICE…”

“Era ora. Dopo tanto tempo, forse troppo, l’Amministrazione comunale si è ricordata di prendere provvedimenti in materia di sicurezza nel centro storico. Ovviamente si è dimenticata di comunicare che siamo stati noi di Fratelli d’Italia a sollecitare rimedi in tal senso dopo aver più volte raccolto le istanze e le proteste dei commercianti e degli operatori della zona, stanchi e preoccupati per una criminalità dilagante a cui la giunta Angelini non è mai riuscita a mettere freno.

Facile oggi, quindi, prendersi i meriti. Nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa del Comune, ovviamente, non si fa menzione del nostro impegno, delle nostre sollecitazioni, delle nostre richieste e della solidarietà e vicinanza più volte dimostrate a chi chiedeva invano soluzioni. Ora non resta che attendere che tutto l’iter si velocizzi perché l’estate è qui e perché, come sempre succede, in questo periodo Riccione viene ancor più presa di mira dalla delinquenza e dalla criminalità.

Fratelli d’Italia vigilerà sul viale Ceccarini, sul centro cittadino affinché tutto si svolga nel più breve tempo possibile. Come sempre, restiamo a disposizione per fornire tutta la nostra collaborazione anche se sappiamo che per partito preso e per bandiere politiche, la Angelini e la sua allegra brigata mai si sognerebbero di consultarci o di chiedere pareri su una questione così delicata. Operatori commerciali, cittadini e turisti sanno però che noi ci siamo, aperti e disponibili al dialogo e al confronto senza rimanere arroccati dietro le mura di un Municipio sempre poco accessibile”.

Stefano Paolini

Direttivo Fratelli d’Italia Riccione