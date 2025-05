Riccione. Parcheggio Ceccarini progetto fattibilità

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione del parcheggio pubblico nell’area circostante l’ospedale Ceccarini, lato via Frosinone. L’approvazione segna l’avvio degli interventi a carico del Comune di Riccione, in programma già da metà febbraio.

“A fine ottobre è partito il primo step dei lavori a carico dell’Ausl con la bonifica dell’area liberata dalla demolizione della palazzina che ospitava la dermatologia e la posa di un primo strato di fondazione propedeutico alla realizzazione del futuro parcheggio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola –. A breve partirà la seconda fase, di competenza del Comune, che concretizzerà un progetto atteso da tempo, destinato a ridurre la pressione sul traffico locale e a migliorare l’accessibilità all’ospedale Ceccarini”.

Lo scorso novembre, il Consiglio comunale di Riccione ha dato il via libera all’accordo con l’Ausl Romagna per la concessione d’uso dell’area interessata, attualmente di proprietà di Ausl Romagna, destinandola a parcheggio pubblico. L’accordo, approvato successivamente anche dall’Ausl, è stato formalmente sottoscritto dalle parti il 4 febbraio.

In base all’accordo, della durata di nove anni rinnovabili per altri nove, il Comune di Riccione diventa concessionario dell’area, assumendosi la responsabilità della costruzione e gestione della nuova infrastruttura, con l’incameramento dei ricavi che saranno destinati a coprire i costi di manutenzione e a garantire la sostenibilità dell’intervento.

Il Comune di Riccione si occuperà dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico e della segnaletica stradale e successivamente della regolamentazione della sosta per garantire un sistema efficiente e ben organizzato. Gli interventi prevedono la piantumazione di nuove alberature, che non solo renderanno l’area più accogliente, ma garantiranno zone d’ombra ai veicoli in sosta. Il progetto include anche la nuova illuminazione pubblica, l’impianto di irrigazione per le alberature, gli allacciamenti ai pubblici esercizi, oltre all’installazione di quattro parcometri.

Il parcheggio si estenderà su un’area complessiva di circa 2.850 metri quadri e offrirà 84 nuovi posti auto, di cui 9 riservati a persone con disabilità, 2 posteggi rosa per donne in gravidanza o con bambini al seguito fino a 12 mesi d’età e 2 per veicoli elettrici con stazione di ricarica. La sosta per cicli e motocicli sarà collocata sotto la tettoia esistente, con una capacità di 20 unità.

L’attuale marciapiede di viale Frosinone sarà ampliato per la realizzazione di una pista ciclabile monodirezionale protetta. Tutti i percorsi pedonali saranno collegati al parcheggio e all’ospedale, con l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Durante il periodo dei lavori, sarà possibile parcheggiare gratuitamente nel parcheggio della Coop, in via Berlinguer 3, situato nelle vicinanze dell’ospedale.

Comune di Riccione