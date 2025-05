Riccione. Parco della Resistenza: al via i lavori di riqualificazione della piastra polivalente

Gli interventi prevedono il ripristino del fondo in cemento, la segnatura del campo da gioco e l’installazione di nuovi canestri da basket

Il progetto di riqualificazione prevede la messa in sicurezza e il ripristino del fondo dell’attuale piastra all’aperto del parco cittadino, un punto di incontro, di gioco e di svago per tanti ragazzi di Riccione.

Gli interventi saranno realizzati in due momenti e prevedono in una prima tranche la demolizione e il rifacimento di alcune aree in calcestruzzo in evidente stato di dissesto, la rimozione della balaustra in ferro zincato e il taglio del muro perimetrale. In primavera, quando le condizioni meteo saranno più favorevoli, i lavori saranno completati con la messa in posa di un rivestimento di resine acriliche, la segnatura del campo da gioco e l’installazione di nuovi impianti da basket.

I lavori di riqualificazione della piastra del Parco della Resistenza sono volti a riconsegnare alla città uno spazio ludico e ricreativo accessibile a tutti.

“Dopo gli interventi sulla piastra di piazzale Aldo Moro e di viale Ionio, siamo pronti per intervenire su un altro importante luogo ludico-ricreativo polifunzionale a beneficio della città e dei nostri giovani per restituire loro uno spazio sicuro, accogliente e funzionale” ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Imola.

Comune di Riccione