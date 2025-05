Riccione. Parte la stagione estiva: intensificati i controlli sul territorio da parte degli agenti di Polizia locale

Con il ponte del 2 giugno, che segna di fatto l’avvio della stagione estiva, il Comando intercomunale di Polizia locale di Riccione ha attivato un piano straordinario di intensificazione dei controlli e del presidio del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza urbana, la tutela del decoro cittadino e il rispetto delle norme a beneficio dei residenti e dei numerosi ospiti attesi.

Entrano in servizio 15 nuovi agenti a tempo determinato, che andranno a rafforzare le attività di vigilanza e presidio, in particolare nei punti strategici della città, con un’attenzione prioritaria alla gestione della viabilità e alla sicurezza nelle aree centrali e ad alta frequentazione turistica. I nuovi agenti opereranno sotto la supervisione e in affiancamento al personale già in servizio.

Tra gli interventi più rilevanti si segnala l’attivazione di uno specifico nucleo operativo dedicato al controllo del demanio marittimo, che opererà con servizi mirati, sia diurni che notturni, a monitoraggio delle attività che si svolgono sull’arenile. Il nucleo estenderà inoltre la propria azione al contrasto del degrado urbano su tutto il territorio cittadino.

Questo nucleo potrà contare su un nuovo mezzo fuoristrada 4×4 pick-up, che entra ufficialmente in dotazione operativa del Comando. Il veicolo, attrezzato per il trasporto di personale e strumenti operativi (modulo antincendio, idrovora, gruppo elettrogeno, attrezzature per il taglio alberature), è stato ottenuto grazie al progetto regionale “Strategie di continuità operativa”, cofinanziato al 90% dalla Regione Emilia-Romagna.

Il nuovo mezzo rappresenta un investimento strategico in termini di prevenzione e risposta operativa, in particolare per affrontare situazioni critiche o scenari compromessi, come emerso dall’esperienza dell’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023. In quell’occasione si è evidenziato il ruolo fondamentale della Polizia locale quale primo strumento operativo nella gestione dell’emergenza e nella protezione civile.

La Polizia locale di Riccione conferma il proprio impegno a presidiare il territorio con efficacia, efficienza e continuità, con l’obiettivo prioritario di assicurare a cittadini e turisti un’estate serena, ordinata e sicura.

Comune di Riccione