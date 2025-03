Riccione. Per vent’anni di Oltremare storico raddoppio per Aurora e Ludovica domenica 2 giugno

Atteso e applaudito il ritorno al Family Experience Park riccionese per le due sorelline da un miliardo di visualizzazioni: pubblico in visibilio nella Laguna dei Delfini

Riccione, 2 giugno – Nessun ritorno poteva essere più trionfale: in meno di un anno dal loro ultimo appuntamento al Family Experience Park di Riccione, Oltremare ha accolto di nuovo Aurora e Ludovica, le sorelline più virali del web nonché campionesse di visualizzazioni: sono infatti arrivate alla mirabile cifra di un miliardo di stream, confermandosi regine di popolarità fra i giovanissimi.

Domenica 2 giugno, in occasione del ventesimo compleanno di Oltremare, le due YouTuber sono tornate fra Ulisse e i delfini della Laguna. Le aspettava una folla di “unicorni”, così è definita la loro fanbase, in fila già dalle 8.30 del mattino per assicurarsi il prezioso braccialetto, ovvero il “pass” per accedere all’Oltremare Theatre.

Qui, fra selfie, abbracci con i fan e un vero e proprio show con corpo di ballo, effetti speciali e video proiettati sugli oltre 600 mq dello schermo del teatro, Aurora e Ludovica hanno fatto cantare tutto il pubblico con “1,2,3 vamos” “L’esercito degli unicorni” e “Questo siamo noi” e hanno autografato centinaia di cartoline. Moltissimi gli unicornini con il libro alla mano per il firmacopie: il loro quarto titolo “Un legame speciale” sta addirittura insidiando il primato di JK Rowling in vetta ai titoli più amati dai ragazzi.