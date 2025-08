Riccione, Piazza Roma gremita per Nek: “Questa città è una parte di me”. Domani sera, giovedì 7 agosto, arriva Francesco Renga con il tour “Angelo–Venti”

Un bagno di folla, un mare di emozioni e trent’anni di musica in un’unica notte: la rassegna Riccione Summer Music ha preso il via nel migliore dei modi, accendendo il cuore della città con il live di Nek. Martedì 5 agosto, piazzale Roma ha ospitato migliaia di persone accorse da tutto il territorio per assistere a uno spettacolo travolgente, dove ogni canzone è diventata un tassello di memoria condivisa.

L’artista emiliano ha aperto il concerto con Almeno stavolta e Se una regola c’è, dando il via a una scaletta che ha ripercorso decenni di successi, tra cui Lascia che io sia, Fatti avanti amore e Sei grande. Emozionante l’omaggio a Vasco Rossi con Gli spari sopra, fino ai bis esplosivi con Laura non c’è, Se telefonando e Se non avessi te.

Sul palco, Nek ha ricordato i suoi legami profondi con Riccione: “Una grande festa questa sera, grandi ricordi per me che ho passato l’infanzia qua. Cantavo al Caffè da Oscar, mangiavo alla gelateria qui di fronte, che c’è ancora”. E poi, rivolgendosi al pubblico: “Grazie di essere qui, ci ho passato l’infanzia e non solo: questa è una parte di me. Riccione è una parte di me”.

Nel pre-show, Nek ha ricevuto anche un riconoscimento speciale: la maglia della Riccione Calcio 1926, gemellata con il Sassuolo – squadra del cuore dell’artista – consegnata direttamente dal patron Roberto Carnevali alla presenza dell’assessore al Turismo, Mattia Guidi.

Prossimi appuntamenti della rassegna

La kermesse prosegue domani, giovedì 7 agosto, con un altro nome di punta della musica italiana: Francesco Renga, atteso per la tappa del tour Angelo–Venti, dedicato al brano vincitore del Festival di Sanremo 2005. Il concerto sarà un viaggio attraverso le hit che hanno segnato la sua carriera, in una serata che promette emozioni intense.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e si tengono in piazzale Roma alle ore 21:30.

Calendario completo di Riccione Summer Music 2025