Riccione. Polizia locale: intensa attività di controllo del territorio tra identificazioni, denunce e interventi per la sicurezza

Proseguono con costanza i controlli sul territorio da parte degli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia locale, impegnati quotidianamente in un’intensa attività di controllo, presidio e prevenzione finalizzata a garantire il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici per i cittadini e i numerosi ospiti presenti in città. Dall’inizio della settimana, la Polizia locale di Riccione è intervenuta in diverse attività di rilievo.

In piazzale Roma è stato controllato per identificazione un cittadino di nazionalità irachena, residente in Germania e irregolare sul territorio nazionale, resosi responsabile di reiterate molestie nei confronti di passanti e avventori della zona. Durante il viaggio di ritorno dalla Questura, dove era stato accompagnato per le procedure di fotosegnalamento, l’uomo, in un gesto d’ira, ha frantumato il finestrino posteriore del veicolo di servizio, venendo conseguentemente denunciato a piede libero anche per danneggiamento aggravato. Nella serata, lo stesso individuo è stato nuovamente fermato in piazzale Roma poiché trovato in possesso di uno sfollagente, venendo denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e per violazioni alla normativa sull’immigrazione. L’intervento si è protratto fino a tarda ora a causa di un malore manifestato dal soggetto, che ha reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

Nella zona centrale della città, durante i consueti e costanti controlli a presidio del territorio, un equipaggio ha rintracciato una ragazza minorenne su cui gravava una denuncia di scomparsa. Allertata la stazione dei Carabinieri competente in provincia di Verona, la minore è stata riaffidata in serata al padre.

Sempre durante i servizi sul territorio, è stato fermato un cittadino di nazionalità marocchina, residente a Firenze, privo di documenti, resosi responsabile poco prima di un furto aggravato presso un esercizio commerciale. L’uomo è stato fotosegnalato, denunciato in stato di libertà per furto aggravato e segnalato per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

Gli agenti sono inoltre intervenuti su richiesta del gestore di uno stabilimento balneare della zona centrale per la presenza di un cittadino di origine pugliese, già noto alle forze dell’ordine, pregiudicato, che si mostrava minaccioso e molesto e usufruiva senza corrispondere il compenso delle strutture dello stabilimento. Il bagnino ha sporto querela per minacce e sono stati elevati ulteriori provvedimenti poiché, nella stessa giornata, l’uomo si è reso responsabile di insolvenza fraudolenta ai danni anche di un ristorante, oltre a essere sanzionato per ubriachezza molesta recidiva.

Un altro cittadino italiano, accompagnato al Pronto soccorso dopo essere stato sanzionato per ubriachezza manifesta e molesta, si è allontanato spontaneamente dal Pronto soccorso, per poi poco dopo essere nuovamente fermato da un altro equipaggio della polizia locale lungo viale Frosinone, in quanto risultava ancora molesto per la collettività e necessitante di cure; pertanto, veniva nuovamente riaccompagnato in ospedale.

Infine, durante l’attività di controllo nelle aree centrali, sono state sanzionate due persone con precedenti penali, sorprese a raccogliere fondi per presunte iniziative benefiche rivelatesi false e finalizzate esclusivamente al profitto personale.

La Polizia locale manterrà un costante controllo del territorio con l’obiettivo prioritario di tutelare la sicurezza urbana e il decoro della città.

Comune di Riccione