Riccione. Precisazione sull’Ordine del Giorno riguardante il boicottaggio di prodotti israeliani

In merito all’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì 15 settembre, l’Amministrazione comunale di Riccione ritiene necessario fornire un’ulteriore e definitiva precisazione per dissipare ogni possibile malinteso.

L’atto di adesione a campagne di boicottaggio si riferisce in via esclusiva a prodotti non essenziali realizzati da aziende israeliane o a capitale israeliano. Tale iniziativa ha l’obiettivo di ribadire il nostro appello per la pace e la reciproca sicurezza tra i popoli.

Si precisa categoricamente che questa iniziativa non riguarda in alcun modo i farmaci, i prodotti sanitari o le aziende farmaceutiche. La salute dei cittadini, tutti, rimane per l’amministrazione una priorità assoluta e indiscutibile.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale chiarisce che il provvedimento non coinvolge in alcun modo persone, professionisti o la loro partecipazione a eventi. Pertanto, i medici e tutti i professionisti, a prescindere dalla loro nazionalità o provenienza, che partecipano a congressi, convegni o altre iniziative a Riccione non sono in alcun modo oggetto di boicottaggio.

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno per la tutela del benessere dei cittadini e per la promozione di scambi scientifici e professionali. Ogni azione politica è e sarà sempre condotta con la massima responsabilità e nel pieno rispetto delle esigenze della nostra comunità.

Comune di Riccione