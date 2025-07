Riccione premia due turisti tedeschi per cinquant’anni di fedeltà: Karl e Annemarie Schulze “Ambasciatori di Riccione nel mondo”

Un legame speciale unisce da cinquant’anni Karl e Annemarie Schulze alla Perla Verde: la coppia di turisti tedeschi ha scelto Riccione come meta estiva ininterrottamente per mezzo secolo, diventando protagonisti di una storia di amore e fedeltà verso la città.

Lo scorso fine settimana, l’assessore al Turismo di Riccione, Mattia Guidi, ha consegnato ai coniugi Schulze il riconoscimento ufficiale di “Ambasciatori di Riccione nel mondo”. Questo premio vuole celebrare non solo la loro lunga tradizione di vacanze nella località romagnola, ma anche il legame profondo che li unisce alla città e alle sue persone.

“Riccione non è solo una meta turistica,” si legge nella comunicazione ufficiale della Città di Riccione, “ma per chi la sceglie con affetto, anno dopo anno, diventa il posto del cuore.” Karl e Annemarie sono infatti stati prima clienti dell’Hotel Floreal, poi dell’Hotel Baltic, gestito dalla famiglia Ricci, che li ha accompagnati in questi decenni di cambiamenti e crescita della città.

I gestori dell’Hotel Baltic sottolineano con emozione come, nonostante le evoluzioni strutturali e turistiche di Riccione, lo spirito di accoglienza e senso di famiglia rimangano immutati. “Ricordiamo con affetto i tempi dell’Hotel Floreal, quando eravamo tutti parte di una grande famiglia,” raccontano, “e oggi vedere come questo stesso spirito continui a vivere all’Hotel Baltic, dove Karl e Annemarie continuano a condividere la bellezza di un legame che va ben oltre la semplice vacanza, è motivo di commozione e orgoglio per tutta la famiglia Ricci.”

Questo riconoscimento simboleggia l’importanza di quei rapporti umani e di fiducia che durano nel tempo, trasformando una semplice vacanza in una storia di appartenenza e amicizia.