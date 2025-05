Riccione, presto disponibile un nuovo parcheggio sul canale del porto con oltre cento posti auto

A Riccione è stato approvato un progetto che porterà alla creazione di un nuovo parcheggio in viale Paolieri, lungo il porto canale, con una capienza di 118 posti auto. Questa iniziativa nasce per compensare la riduzione dei posti disponibili dovuta ai lavori di riqualificazione in corso su viale Parini e viale Bellini, che hanno interessato l’area portuale.

L’area scelta per il nuovo parcheggio sarà sottoposta a diversi interventi preparatori: il terreno sarà sistemato e livellato, verrà effettuata la pulizia della vegetazione e saranno installati impianti di illuminazione e segnaletica per garantire una fruizione sicura e ordinata.

Il parcheggio sarà operativo ogni anno dal venerdì prima di Pasqua fino al 30 settembre, con orari che copriranno la fascia dalle 8 del mattino fino alle 2 della notte successiva. Per gli automobilisti saranno disponibili due tipi di tariffazione: 0,60 euro per ogni ora di sosta o una tariffa giornaliera di 5 euro, che consente la sosta senza limiti di tempo. Alcune categorie di veicoli, tra cui quelli delle pubbliche amministrazioni, mezzi di soccorso, veicoli per persone con disabilità e utenti autorizzati, potranno usufruire di esenzioni specifiche.

L’investimento previsto per allestire il parcheggio ammonta a circa 15.000 euro, mentre le entrate annue stimate dal Comune si aggirano intorno ai 25.000 euro. L’amministrazione ha voluto ringraziare pubblicamente la famiglia Salvatori, proprietaria dell’area, per la disponibilità dimostrata nel concedere l’uso del terreno, rendendo così possibile la realizzazione dell’intervento.

Questa nuova soluzione contribuirà a migliorare la gestione della sosta nell’area portuale di Riccione, rispondendo alle esigenze di residenti, turisti e commercianti in un periodo di intenso lavoro di riqualificazione urbana.