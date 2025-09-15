Riccione. Primo giorno di scuola, la sindaca Angelini e la vicesindaca Villa in visita a bambini e ragazzi: “Il futuro appartiene a voi”

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, questa mattina la sindaca di Riccione Daniela Angelini e la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa hanno fatto visita alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, sia pubbliche che paritarie, portando il saluto e l’augurio dell’Amministrazione comunale agli studenti, ai docenti e al personale scolastico.

Un momento simbolico ma molto sentito, che ha voluto sottolineare la vicinanza del Comune al mondo della scuola, proprio nel giorno in cui bambini e ragazzi ritornano tra i banchi per iniziare un nuovo anno fatto di apprendimento, relazioni e crescita. La visita è stata accolta con entusiasmo dai più piccoli, che hanno manifestato grande curiosità e gioia nel ricevere l’inattesa sorpresa delle rappresentanti istituzionali all’interno delle aule e dei cortili scolastici.

Il sistema scolastico riccionese, che include scuole comunali, statali e private, accoglie complessivamente 287 bambini nei nidi d’infanzia, 577 iscritti nelle scuole dell’infanzia, 1.331 alunni nelle scuole primarie, 933 studenti nelle scuole secondarie di primo grado e 2.225 studenti nelle scuole secondarie di secondo grado. Un grande mondo di giovani in crescita, che rappresentano il futuro della città.

“Oggi inizia un nuovo anno scolastico: un viaggio fatto di scoperte, emozioni, amicizie e tante cose belle da imparare. Ogni giorno in classe sarà un’opportunità per crescere, per porre domande, per conoscere il mondo e per costruire insieme il vostro futuro – hanno sottolineato la sindaca Angelini e la vicesindaca Villa -. Siete il cuore e l’anima di Riccione, e sarà proprio attraverso i vostri sogni, le vostre idee e la vostra energia che costruiremo la città di domani. Il futuro appartiene a voi, e noi adulti abbiamo il dovere di accompagnarvi con amore, cura e responsabilità. Vi auguriamo un anno pieno di sorrisi, di nuovi amici da conoscere, di esperienze da vivere insieme ai vostri insegnanti, pronti ad ascoltarvi e a guidarvi. Buon anno scolastico a tutti voi, ai vostri insegnanti e a tutti i collaboratori scolastici”.

Comune di Riccione