Riccione. Primo weekend di giugno: la Polizia locale ha schierato 40 equipaggi per i controlli h24

La Polizia locale di Riccione durante questo primo fine settimana di giugno ha presidiato il territorio ed in particolare le zone centrali della città, il piazzale Roma e le aree adiacenti alle discoteche collinari mettendo in campo 40 equipaggi in turnazione continua per garantire il servizio h24.

Il presidio da parte della Polizia locale sulla viabilità cittadina a corollario degli eventi turistici in programma, attraverso appositi controlli mirati, eseguiti in particolare nei pressi delle discoteche ha permesso di tenere sotto controllo i flussi di ingresso e uscita, a garanzia della sicurezza stradale.

Il presidio del territorio volto a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ha consentito di evitare che la pericolosa abitudine di mettersi alla guida dopo aver fatto abuso di alcool, soprattutto da parte di conducenti neopatentati e quindi inesperti alla guida, potesse creare un serio pericolo per i cittadini che circolano sulle nostre strade affidandosi al comune rispetto delle norme di sicurezza.

In totale sono state accertate otto guide in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro delle patenti di guida; i conducenti, tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, di cui due neopatentati nuovamente colti in stato d’ebbrezza; avevano infatti appena riottenuto la patente, già sospesa in passato per guida in stato d’ebbrezza alcolica.

Inoltre sono stati eseguiti due deferimenti all’Autorità provinciale per detenzione di sostanza stupefacente con il conseguente sequestro di marijuana e cocaina detenute illecitamente.

Un giovanissimo conducente partenopeo di 24 anni inoltre è stato denunciato per sostituzione di persona in connessione alla violazione di guida senza patente, poiché ha attestato falsamente la propria identità ai pubblici ufficiali della Polizia locale che lo hanno sottoposto a controllo durante la guida della sua autovettura.

Comune di Riccione