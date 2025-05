Riccione promuove la mobilità sostenibile: al via i lavori per nuove infrastrutture di ricarica elettrica

Nell’ambito della transizione verso un’economia a zero emissioni e per incentivare la mobilità urbana multimodale sostenibile, lunedì 26 maggio prenderanno il via i lavori per l’installazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale.

Gli interventi interesseranno la sede della Polizia locale, in viale Empoli 31, dove verrà installata una stazione di ricarica nel parcheggio adiacente, oltre a una wall box (stazione di ricarica a parete), che saranno alimentate dal nuovo impianto fotovoltaico. A queste si aggiungeranno due ulteriori wall box che verranno posizionate presso il parcheggio della sede comunale (viale Vittorio Emanuele II, 2). Il progetto sarà realizzato con il contributo concesso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della Politica di Coesione 2021–2027, il programma che mira a ridurre le disparità di sviluppo tra le regioni europee, promuovendo una coesione economica, sociale e territoriale.

Le nuove postazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso della città verso una mobilità più sostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas di scarico e al miglioramento della qualità dell’aria.