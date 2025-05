Riccione protagonista al Festival di Cannes: la città si afferma come nuovo hub internazionale per cinema e serie TV

Riccione consolida la sua posizione nel panorama culturale europeo con una presenza di primo piano alla 78ª edizione del Festival del Cinema di Cannes. Due giornate intense – il 17 e 18 maggio – ospitate presso l’Italian Pavilion, allestito da Cinecittà all’interno del prestigioso Hotel Majestic, hanno visto il Comune di Riccione protagonista di conferenze, presentazioni e incontri strategici per il futuro dell’industria audiovisiva. A rappresentare la città, la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e il coordinatore Turismo Cultura Eventi Simone Bruscia, impegnati in una missione istituzionale orientata a promuovere il territorio come destinazione privilegiata per eventi, produzioni e turismo culturale.

Ciné – Giornate di cinema: Riccione capitale dell’industria cinematografica italiana (Riccione, 1-4 luglio 2025)

Il 17 maggio è stata presentata alla stampa nazionale la 14ª edizione di Ciné – Giornate di cinema, in programma a Riccione dall’1 al 4 luglio 2025.

Principale appuntamento professionale dell’industria cinematografica italiana, Ciné si conferma anche quest’anno un luogo privilegiato per il networking, la formazione e la condivisione strategica tra distributori, esercenti, produttori, istituzioni e operatori del settore.

Accanto al cuore industry della manifestazione, Ciné ribadisce il proprio impegno nel promuovere una cultura cinematografica inclusiva e partecipata grazie a due eventi di grande restituzione pubblica: Ciné in Città e Ciné Camp, entrambi veri e propri simboli dell’apertura al territorio e alle nuove generazioni. Ciné in Città, dal 29 giugno, trasformerà Riccione in una grande arena a cielo aperto con proiezioni gratuite in piazzale Ceccarini, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere il cinema sotto le stelle e celebrando il legame tra cinema e comunità locale. Ciné Camp, realizzato in collaborazione con il Giffoni Film Festival, è il camp di cinema per gli under 18 provenienti da tutta Italia: un’esperienza immersiva fatta di proiezioni, laboratori e incontri con protagonisti del grande schermo. In questa edizione, i giovani partecipanti avranno l’occasione straordinaria di incontrare il regista Gabriele Salvatores, in un momento di dialogo dedicato alla scoperta dei mestieri del cinema e al confronto su temi e linguaggi vicini alle nuove generazioni.

Alla conferenza, moderata da Remigio Truocchio, direttore di Ciné, sono intervenuti la vicesindaca Sandra Villa e rappresentanti del Ministero della Cultura, tra cui Lucia Borgonzoni e Nicola Borrelli, in un contesto di forte sinergia tra promozione culturale e turismo. Un video realizzato da Radio Bakery ha valorizzato Riccione come cornice ideale di questo evento che unisce business e intrattenimento.

Italian Global Series Festival: a Riccione e Rimini nasce il festival internazionale delle serie TV (21-28 giugno 2025)

Il giorno successivo, il 18 maggio, è stato presentato ufficialmente l’Italian Global Series Festival (IGSF), nuovo evento internazionale dedicato alle serie TV, che si svolgerà tra Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno 2025. L’iniziativa, promossa da APA – Associazione Produttori Audiovisivi, con il sostegno del Ministero della Cultura, di Cinecittà, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Riccione e Rimini, è destinata a diventare un punto di riferimento europeo nel settore della serialità.

Diretto dal giornalista e critico cinematografico Marco Spagnoli, il festival propone un ricco programma con 28 serie in concorso e 9 anteprime mondiali, ospitando alcune tra le personalità più influenti della serialità globale. Tra gli eventi più attesi: l’anteprima italiana di Too Much, la nuova serie di Lena Dunham (dal 10 luglio su Netflix); la proiezione speciale del primo episodio della terza stagione di Squid Game; il debutto di Pesci piccoli – seconda stagione – con la partecipazione live dei The Jackal. Presente a Cannes anche la madrina della manifestazione, la splendida Caterina De Angelis, l’attrice Caterina De Angelis, figlia di Margherita Buy, 23enne, scelta da Carlo Verdone nel ruolo di sua figlia nella fortunata fiction Amazon Vita da Carlo. Con la sua presenza, il festival si fa portavoce di una nuova generazione di artisti, rinnovando lo sguardo verso il futuro e abbracciando il cambiamento con stile e determinazione. Il festival ospiterà star italiane e internazionali, tra cui Jacqueline Fernandez, diva di Bollywood; Evangeline Lilly (Lost); Adjoa Andoh (Bridgerton); Mark Gatiss (Sherlock, Doctor Who); Katheryn Winnick (Vikings); Carlo Verdone; Elena Sofia Ricci; Giorgio Moroder; Michele Placido; Cristina Comencini; Valeria Golino; Francesca Inaudi; Maria Chiara Giannetta; Aurora Ruffino; Pilar Fogliati. Saranno inoltre assegnati i prestigiosi Premi Maximo, suddivisi in tre sezioni – Drama, Comedy, Limited Series – e gli Excellence Awards, che celebreranno l’eccellenza italiana e internazionale. Tra i contenuti speciali, una sezione tematica intitolata “Straordinarie – le donne raccontate dalla serialità”, con focus su figure femminili emblematiche; dialoghi pubblici con protagonisti del cinema, tra cui Marco Bellocchio, Michele Placido, Valeria Golino e Luisa Ranieri.

Riccione, vetrina europea della creatività audiovisiva

La delegazione riccionese ha vissuto momenti significativi di incontro, dialogo e scambio con operatori del settore e rappresentanti istituzionali, tra cui Fabio Abagnato, presidente della Film Commission Emilia-Romagna. Il confronto è stato strategico per definire in modo sinergico aspetti legati alla logistica, all’accoglienza e alla promozione del festival sul territorio. Nei prossimi giorni è già in programma un sopralluogo tecnico con i rappresentanti del festival di serie TV. Grazie alla combinazione tra Ciné – Giornate di Cinema e Italian Global Series Festival, Riccione si prepara a vivere un’estate di altissimo profilo culturale e mediatico. Un’opportunità senza precedenti per affermarsi come destinazione d’eccellenza per il settore audiovisivo, con ricadute significative in termini di promozione turistica, economia locale e occupazione culturale. Il Comune di Riccione, attraverso queste iniziative, rafforza la propria strategia di crescita sostenibile, puntando su cultura, creatività e attrattività internazionale.

