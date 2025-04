Riccione punta sulle emittenti Mediaset per la sua nuova campagna pubblicitaria

Riccione, dopo aver interrotto la collaborazione con Linus e Radio Deejay, cambia strategia e si affida alle emittenti del Gruppo Mediaset per la sua nuova campagna pubblicitaria. A partire da domenica 4 maggio, infatti, il Comune di Riccione darà il via a una serie di spot sulle principali reti Mediaset, con un focus particolare su Canale 5 e Italia 1. Gli spot saranno trasmessi in prime time durante programmi di punta come Amici, Le Iene, TG5 e molti altri, con una previsione di oltre 15 milioni di contatti lordi per il primo volo pubblicitario.

Un altro punto di forza della strategia comunicativa di Riccione è l’opportunità di presidiare la finale di Coppa Italia. L’anno scorso, la partita ha attirato oltre 7 milioni di spettatori, con un impressionante 33% di share su Canale 5. Quest’anno, la finale, che si terrà il 14 maggio, vedrà scendere in campo squadre di alto profilo come Milan, Inter e probabilmente Bologna, il quale ha ottenuto un ottimo vantaggio nella partita di andata contro l’Empoli.

In aggiunta, la pianificazione pubblicitaria prevede anche l’utilizzo delle radio del Gruppo Mediaset, tra cui Radio 105, R101 e Radio Montecarlo, che saranno coinvolte nel comunicare la città a target differenti durante i momenti chiave della giornata, come il drive time. Questa scelta mira a sostenere un ampio palinsesto di eventi che l’amministrazione comunale sta preparando per i diversi pubblici e le varie aree della città. Mediaset si conferma così come il primo gruppo radiofonico in Italia anche nel 2024, con un forte impatto sulle comunicazioni della città.