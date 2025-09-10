Riccione, quattro giorni di adrenalina tra la Red Bull Riders Night e l’Ingar Motor Fest

Si accendono i motori e l’entusiasmo in città: in attesa del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2025, Riccione diventa protagonista di un lungo weekend che promette spettacolo puro tra il centro e l’area dell’Abissinia.

Si parte domani, giovedì 11 settembre, con la Red Bull Riders Night. Dalle 20 a mezzanotte viale Ceccarini, nel tratto tra viale Gramsci e viale Dante, si trasformerà in una vera arena urbana a cielo aperto. L’ingresso è gratuito e la serata offrirà musica, dj set e, soprattutto, le evoluzioni spettacolari dei migliori rider, con show alle 22 e alle 23.30 tra impennate e acrobazie mozzafiato. Nel villaggio sarà persino possibile provare in sicurezza l’ebbrezza dell’impennata grazie a simulatori dedicati.

Dal 12 al 14 settembre il cuore della festa si sposta nell’area storica dell’Abissinia, in viale Amerigo Vespucci, con l’Ingar Motor Fest. Tre giorni di spettacoli continui: drifting, trial, freestyle, stunt show, taxi drift, tuning, supercar e mototerapia. Da venerdì dalle 14 alle 24, sabato dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 20, il pubblico potrà vivere un programma intensissimo.

L’evento porta con sé anche un forte valore benefico: l’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto al Comitato di Riccione della Croce Rossa Italiana e all’associazione La Prima Coccola, a sostegno della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini e delle famiglie dei piccoli pazienti.

Il programma dell’Ingar Motor Fest mette insieme diverse anime: l’Arena Drift con show spettacolari dei piloti Cosmo Drift Team, taxi drift e prototipi; l’Arena Freestyle con il Power Team di Denis Rossetto; simulatori professionali per confrontarsi con Formula 1, rally, drifting, moto e go-kart; esposizioni uniche come la Time Machine Italotalento; raduni di auto tuning, supercar e mezzi speciali, inclusa la Lamborghini della Polizia Stradale; street food internazionale e musica con i migliori dj della riviera.

Non mancheranno momenti di inclusione e formazione: venerdì 12 la Mototerapia di 3Zero3 no Limits consentirà a ragazzi con disabilità di vivere il motorsport da protagonisti, mentre la Croce Rossa proporrà dimostrazioni di primo soccorso.

Dal fascino glamour di viale Ceccarini al respiro storico dell’Abissinia, Riccione conferma ancora una volta il suo legame unico con il mondo dei motori. Quattro giorni di spettacolo e passione, tra il rombo delle supercar e lo show dei rider, che faranno da perfetto preludio al Gran Premio di Misano.